CM मोहन यादव के बेटे की शादी में राजनेताओं के साथ पहुंचे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, किया ये ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के पुत्र की शादी में राजनेताओं के साथ-साथ बाबा रामदेव और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री भी उज्जैन पहुंचे. उन्होंने विवाह समारोह में हिस्सा लिया और सामूहिक विवाह में परिणय सूत्र में बंदे 22 जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया.

उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के पुत्र डॉ अभिमन्यु यादव के साथ-साथ 21 अन्य जोड़े परिणय सूत्र में बंधे. सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज सहित कई साधु संत भी उज्जैन पहुंचे.

विवाह समारोह के दौरान बाबा रामदेव ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि देशभर के राजनेताओं और उद्योगपतियों के साथ-साथ अन्य बड़ी हस्तियों को इस बात से प्रेरणा लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने अपने पुत्र का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में किया. उन्होंने यह भी कहा कि इससे सामाजिक समरसता आती है. पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भी इस आयोजन को अनूठा बताया और कहा कि ऐसे आयोजन सभी शहरों में होना चाहिए. इससे फिजूलखर्ची भी रूकती है.

इन राजनेताओं ने दिया वर वधू को आशीर्वाद

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, करण सिंह सहित सरकार के कई मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उज्जैन पहुंचे थे.

मुख्यमंत्री ने की मेहमानों की अगवानी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नेताओं की अगवानी की सभी जोड़े एक साथ विवाह बंधन में बंधे. मुख्यमंत्री और उनके परिवार की ओर से सभी जोड़ों को मोटरसाइकिल, अलमारी, सोफा सेट, मंगलसूत्र, चांदी के आभूषण, बर्तन आदि गृहस्थी का सामान उपहार स्वरूप दिया गया, जबकि अखाड़ा परिषद की ओर से सभी जोड़ों को एक-एक लाख रुपए उपहार स्वरूप दिए गए.