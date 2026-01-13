लावारिस पड़ी मिठाई खाने वाले एक और व्यक्ति की मौत, अज्ञात शख्स होटल में छोड़ गया था थैली

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लावारिस मिठाई खाने से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है. सिक्योरिटी गार्ड के बाद अब 72 वर्षीय एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है. इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.

दरअसल, छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव क्षेत्र में एक लावारिस मिठाई की थैली रखी पाई गई थी. इस मिठाई को खाने के बाद लोगों बुरी तरह बीमार हो गए और अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है. बताया जा रहा है कि एक होटल में अज्ञात व्यक्ति मिठाई की एक थैली छोड़कर चला गया था.

अस्पताल में बीमार पड़े हैं 3 लोग

मिठाई खाने से बीते रविवार, 11 जनवरी को पीएचई विभाग के गार्ड दसरू यदुवंशी की मौत हो गई थी. अब अस्पताल में भर्ती एक अन्य बुजुर्ग सुंदर लाल कथूरिया ने भी दम तोड़ दिया है. इस संदिग्ध मिठाई को खाने से एक ही परिवार के 3 अन्य लोग अभी भी बीमार हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

मिठाई छोड़कर जाने वाले का पता लगा रही पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मिठाई में कोई जहरीला पदार्थ जानबूझकर मिलाया गया था या फिर यह कोई दुर्घटना है. अज्ञात व्यक्ति की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. फिलहाल, पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचूरी में रखवाया है.

जांच के लिए भोपाल भेजा गया सैंपल

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद की मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा. पहली मौत के बाद फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने संबंधित मिठाई को सील कर जांच के लिए भोपाल भेजा है. वहीं, पुलिस ने भी एक सैंपल फ्रीज किया है.

