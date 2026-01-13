देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पेयजल से फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप की रोकथाम में जुटे स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को 4,800 से ज्यादा लोगों की जांच की और डायरिया के 12 नये मरीज स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचे. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अभी तक इस मामले में अलग-अलग दावों के मुताकि 21 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि सरकार ने 18 के परिजनों को मुआवजा दिया है.

अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकोप से प्रभावित भागीरथपुरा इलाके में जारी सर्वेक्षण के दौरान 4,827 लोगों के स्वास्थ्य की अलग-अलग जांचें की गईं. उन्होंने बताया कि भागीरथपुरा में 12 नये मरीज स्वास्थ्य केंद्रों के बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में पहुंचे जिनमें से तीन लोगों को अस्पतालों में भेजा गया.

अधिकारियों के मुताबिक भागीरथपुरा में 29 दिसंबर से उल्टी-दस्त का प्रकोप शुरू होने के बाद अब तक अस्पतालों में कुल 434 मरीजों को भर्ती किया गया जिनमें से 395 लोगों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई है.

रीवा में गुटखा चबाना ही चोर को पड़ गया भारी, अनोखे ढंग से हुआ चोरी का खुलासा! जानें कैसे

Indore Water Case: 10 लोग आईसीयू में भर्ती

अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल 39 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं जिनमें से 10 लोग गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में हैं. प्रशासन ने भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप में अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि स्थानीय नागरिकों ने इस प्रकोप के कारण छह माह के बच्चे समेत 21 मरीजों के दम तोड़ने का दावा किया है.

इंदौर में दूषित पानी से कितनों की मौत?

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में दूषित जल के सेवन से फैले दस्त के प्रकोप में अब तक सात लोगों की मौत हुई है, जबकि स्थानीय निवासियों का दावा है कि मृतकों की संख्या 17 है. कांग्रेस ने मृतकों की संख्या 21 बताई है.

मृतकों की तादाद को लेकर विरोधाभासी दावों के बीच प्रशासन ने 18 पीड़ित परिवारों को दो-दो लाख रुपये के मुआवजे का वितरण किया है.