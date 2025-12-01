छिंदवाड़ा में मां की डांट से परेशान 9वीं के छात्र ने कुएं में कूदकर दी जान, 24 घंटे बाद मिला शव

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है.यहां बजरंग नगर में रविवार सुबह मां की डांट से खफा होकर कक्षा नौ के छात्र सार्थक वानखेड़े ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली. 24 घंटे बाद सोमवार (1 दिसम्बर) को SDRF टीम ने छात्र के शव को रेसक्यु किया. छात्र की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है.

उधर पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू कर दी है. कुएं में अत्यधिक पानी और कीचड़ होने की वजह से इतना टाइम लग गया और छात्र की जान चली गयी.

क्या है पूरा मामला ?

छिंदवाड़ा के बजरंग नगर में मां की डांट से आहत 16 वर्षीय छात्र सार्थक वानखेड़े ने घर के पास स्थित एक गहरे कुएं में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया. यह हृदय विदारक घटना रविवार सुबह लगभग 9 बजे हुई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया.

देर रात तक SDRF की टीम को लगातार 11 घंटे से अधिक समय तक रेस्क्यू चलाने के बावजूद छात्र का पता नहीं चल पाया था. कुएं में अत्यधिक पानी और मलबा होने के कारण शव को खोजने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है.

कीचड़ और पानी से बचाव कार्य में आई दिक्कत

SDRF के प्लाटून कमांडर गणेश धुर्वे ने बताया कि टीम ने पूरा प्रयास किया कि बच्चा सही सलामत कुएं से निकल आए. लेकिन कीचड़ और पानी की अधिकता से बचाव कार्य में दिक्कत आई. आज सुबह शव निकाल लिया गया.

बच्चे की मौत से उसकी मां का बुरा हाल है, जानकारी के मुताबिक बच्चे के पिता नहीं है और वो ही अपना मां का इकलौता सहारा था. वहीं इस घटना ने क्षेत्र में खुले कुएं होने स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जबकि कहीं भी अब खुले कुएं नहीं रहने का आदेश है.