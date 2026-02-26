'छोटे से पुल के लिए 7 बार फोड़ा था नारियल, फिर भी आधा बना', कमलनाथ पर BJP नेता का तंज

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सियासी पारा फिर हाई हो गया है. एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लिखे गए पत्र पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेप) जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने तीखा हमला बोला है.

शेषराव यादव ने कमलनाथ की मांग को 'क्रेडिट की राजनीति' करार दिया और कहा कि जो लोग दशकों तक सत्ता में रहकर शहर की समस्याओं को नजरअंदाज करते रहे, उन्हें अब चुनाव करीब आते ही विकास की याद सता रही है.

'जनता को दिखाया 11km ब्रिज का सपना'

शेषराव यादव ने चुटीले अंदाज में कहा कि कमलनाथ का पत्र पढ़कर छिंदवाड़ा की जनता मुस्कुरा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ ने वर्षों तक छिंदवाड़ा के ट्रैफिक जाम की सुध नहीं ली, लेकिन अब जब बीजेपी सरकार के प्रयासों से काम धरातल पर उतर रहा है, तो उन्हें 11 किलोमीटर का ब्रिज दिखाई देने लगा है.

बीजेपी नेता ने कहा, "छिंदवाड़ा की जनता को इसी 11 किलोमीटर के ब्रिज का सपना दिखाकर सालों तक वोट हासिल किए गए. चुनाव जीतते ही वे ब्रिज को भूल जाते थे और अब जब हवा का रुख बदला है, तो चिट्ठी लिखकर अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं."

पुराने दौर की याद: 'एक पुल, सात बार नारियल'

पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि कमलनाथ स्वयं सड़क परिवहन मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनके दौर में विकास से ज्यादा घोषणाओं की गूंज सुनाई देती थी. उन्होंने तंज कसा कि उस समय भूमिपूजन ऐसे होते थे जैसे हर पत्थर का उद्घाटन अनिवार्य हो.

बीजेपी जिला अध्यक्ष ने एक पुराने वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि जनता आज भी वह दौर नहीं भूली है जब एक छोटे से ओवरब्रिज के निर्माण के लिए सात बार नारियल फोड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद पुल आधा ही बन पाया था. उन्होंने कहा, "हवा में चलने वालों को अब अचानक सड़क की चिंता क्यों सता रही है, यह समझने में जनता को देर नहीं लगेगी."

डबल इंजन सरकार बनाम श्रेय की राजनीति

शेषराव यादव ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली 'डबल इंजन' सरकार वास्तविक विकास कर रही है. जब काम जमीन पर दिखने लगा है, तब कमलनाथ पत्र लिखकर जनता के बीच यह संदेश देना चाहते हैं कि यह उनके प्रयासों का परिणाम है.

शेषराव यादव ने अंत में कहा कि छिंदवाड़ा की जनता अब खोखली घोषणाओं और वास्तविक काम के बीच का अंतर अच्छी तरह समझ चुकी है.