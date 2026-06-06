हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशजबलपुर में RPF ने पकड़ा नकली किन्नर गिरोह, ट्रेनों में कैश न होने पर QR कोड से वसूलते थे पैसे

जबलपुर में RPF ने पकड़ा नकली किन्नर गिरोह, ट्रेनों में कैश न होने पर QR कोड से वसूलते थे पैसे

Fake Transgender Gang Busted: मध्य प्रदेश के जबलपुर में RPF ने नकली किन्नरों के गिरोह चलाने वाले 3 आरोपियों को गिफ्तार किया है. ये लोग नकली किन्नर बनकर यात्रियों से अवैध वसूली करते थे.

By : अमरजीत खरे, जबलपुर | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 06 Jun 2026 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने ट्रेन में दुआएं देकर पैसे मांगने वाले किन्नरों के भेष में घूम रहे बहरूपियों के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इनका पूरा तरीका किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. घर से पैंट-शर्ट पहनकर निकलने वाले ये शातिर युवक रास्ते में साड़ी-लिपस्टिक लगाकर नकली किन्नर बन जाते थे और ट्रेनों में अवैध वसूली का धंधा चलाते थे.

जबलपुर रेलवे स्टेशन यार्ड में RPF ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन 3 संदिग्ध नकली किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया है. घर से पैंट और शर्ट पहनकर निकलना, फिर किसी सुरक्षित जगह पर जाकर साड़ी पहनना, चेहरे पर पाउडर-लिपस्टिक लगाना और खुद को किन्नर का लुक दे देना. पहली नजर में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन जबलपुर में RPF की गिरफ्त में आए इन शातिर युवकों की यह रोज की हकीकत है. 

RPF ने घेराबंदी कर रंगे हाथों दबोचा

RPF को स्टेशन परिसर में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी की और इन्हें रंगे हाथों दबोच लिया. RPF ने यहां ये बीते कुछ दिनों में 60 से ज्यादा नकली किन्नरों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए इन नकली किन्नरों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बेरोजगारी का हवाला दिया, लेकिन इनका नेटवर्क और वसूली का तरीका बेहद प्रोफेशनल और खौफनाक है.  ये लोग ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को न सिर्फ डराते-धमकाते थे, बल्कि पैसे नहीं देने पर कई बार यात्रियों के साथ अश्लीलता पर भी उतर आते थे. 

ट्रेनों में QR कोड से भी करते थे वसूली 

हैरानी की बात यह है कि यह गैंग वक्त के साथ हाईटेक भी हो चुका है. अगर यात्री ने कैश न होने का बहाना बनाया, तो ये तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू से 'QR CODE' निकाल लेते हैं. यानी वसूली के लिए डिजिटल पेमेंट का पूरा इंतजाम रहता है. RPF की मानें तो पिछले कुछ दिनों में ही ट्रेनों से 60 से ज्यादा ऐसे नकली किन्नर पकड़े जा चुके हैं, जो यात्रियों के लिए सिरदर्द बने हुए थे.

पुलिस ने तेज की जांच

फिलहाल पकड़े गए तीनों आरोपियों से RPF की टीम कड़ी पूछताछ कर रही है और इस पूरे रैकेट के पीछे कौन है, इसकी जांच की जा रही है. RPF के अधिकारियों का कहना है कि रेलवे का सफर सुरक्षित हो, इसके लिए RPF लगातार अभियान चला रही है. इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि ट्रेनों में किन्नर बनकर घूमने वाले हर शख्स पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है.

जबरन वसूली के आरोप में SC ने रद्द की पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत, कहा- जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो...

 

और पढ़ें
Published at : 06 Jun 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Jabalpur News RPF MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
जबलपुर में RPF ने पकड़ा नकली किन्नर गिरोह, ट्रेनों में कैश न होने पर QR कोड से वसूलते थे पैसे
जबलपुर में RPF ने पकड़ा नकली किन्नर गिरोह, ट्रेनों में कैश न होने पर QR कोड से वसूलते थे पैसे
मध्य प्रदेश
Bhopal News: छात्रा ख्याति जैन की संदिग्ध मौत का मामला, मां ने लगाया हत्या का आरोप
भोपाल: छात्रा ख्याति जैन की संदिग्ध मौत का मामला, मां ने लगाया हत्या का आरोप
मध्य प्रदेश
राज्यसभा चुनाव: MP में BJP उतारेगी तीसरा उम्मीदवार? विजयवर्गीय के बयान के बाद अटकलें तेज
राज्यसभा चुनाव: MP में BJP उतारेगी तीसरा उम्मीदवार? विजयवर्गीय के बयान के बाद अटकलें तेज
मध्य प्रदेश
कौन हैं रजनीश अग्रवाल? मंडी बामोरा से दिल्ली तक का सफर, बीजेपी ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार
कौन हैं रजनीश अग्रवाल? मंडी बामोरा से दिल्ली तक का सफर, बीजेपी ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार
Advertisement

वीडियोज

US Iran War Updates: Trump का बदलता मूड..युद्ध में लाएगा शांति? | Hormuz | Breaking | Latest News
Khan Sir Controversy: आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे खान सर? | Patna Coaching Firing
Khan Sir Controversy: खान सर की होने वाली है गिरफ्तारी? | Patna Coaching Firing | Breaking | Bihar
US Iran War Updates: Hormuz पर बड़ी कार्रवाई के बाद Trump का बयान | Khamenei | Breaking |Latest News
Sansani: ब्रेकअप का खूनी दरिंदा ! | Mohali Punjab | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को धमकी देने वाले अमेरिका-यूरोप को पुतिन की दो टूक, कहा- 'PM मोदी के राज में प्रतिबंधों...'
भारत को धमकी देने वाले अमेरिका-यूरोप को पुतिन की दो टूक, कहा- 'PM मोदी के राज में प्रतिबंधों...'
महाराष्ट्र
CJP Protest: 'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान
'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान
इंडिया
Explained: सड़कों, चौराहों, शहरों और अब यूनिवर्सिटी का नेम चेंज! बीजेपी को आखिर नाम बदलने से हासिल क्या होता है?
चौराहों, शहरों और अब यूनिवर्सिटी का नेम चेंज! बीजेपी को आखिर नाम बदलने से हासिल क्या होता है?
टेलीविजन
झूठे आरोपों का कबूलनामा कर बुरी फंसी शिल्पा शिंदे, अब होगी कार्रवाई? AICWA ने महाराष्ट्र के सीएम से कर दी है अपील
झूठे आरोपों के खिलाफ शिल्पा शिंदे पर अब होगी कार्रवाई? एआईसीडब्ल्यूए ने की ये तैयारी
क्रिकेट
IND vs AFG Live Streaming: आज कितने बजे से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
आज कितने बजे से शुरू होगा IND vs AFG टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
बिहार
NDA में उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला! चिराग पासवान के इस फैसले से बेटे को देना पड़ेगा मंत्री पद से इस्तीफा?
NDA में उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला! चिराग पासवान के इस फैसले से बेटे को देना पड़ेगा मंत्री पद से इस्तीफा?
इंडिया
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
हेल्थ
Home Remedies for Phlegm: इन तीन घरेलू नुस्खों से एक बार में निकल जाएगा फेफड़ों में जमा कफ, यहां जानिए
इन तीन घरेलू नुस्खों से एक बार में निकल जाएगा फेफड़ों में जमा कफ, यहां जानिए
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget