जबलपुर में RPF ने पकड़ा नकली किन्नर गिरोह, ट्रेनों में कैश न होने पर QR कोड से वसूलते थे पैसे

मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने ट्रेन में दुआएं देकर पैसे मांगने वाले किन्नरों के भेष में घूम रहे बहरूपियों के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इनका पूरा तरीका किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. घर से पैंट-शर्ट पहनकर निकलने वाले ये शातिर युवक रास्ते में साड़ी-लिपस्टिक लगाकर नकली किन्नर बन जाते थे और ट्रेनों में अवैध वसूली का धंधा चलाते थे.

जबलपुर रेलवे स्टेशन यार्ड में RPF ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन 3 संदिग्ध नकली किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया है. घर से पैंट और शर्ट पहनकर निकलना, फिर किसी सुरक्षित जगह पर जाकर साड़ी पहनना, चेहरे पर पाउडर-लिपस्टिक लगाना और खुद को किन्नर का लुक दे देना. पहली नजर में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन जबलपुर में RPF की गिरफ्त में आए इन शातिर युवकों की यह रोज की हकीकत है.

RPF ने घेराबंदी कर रंगे हाथों दबोचा

RPF को स्टेशन परिसर में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी की और इन्हें रंगे हाथों दबोच लिया. RPF ने यहां ये बीते कुछ दिनों में 60 से ज्यादा नकली किन्नरों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए इन नकली किन्नरों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बेरोजगारी का हवाला दिया, लेकिन इनका नेटवर्क और वसूली का तरीका बेहद प्रोफेशनल और खौफनाक है. ये लोग ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को न सिर्फ डराते-धमकाते थे, बल्कि पैसे नहीं देने पर कई बार यात्रियों के साथ अश्लीलता पर भी उतर आते थे.

ट्रेनों में QR कोड से भी करते थे वसूली

हैरानी की बात यह है कि यह गैंग वक्त के साथ हाईटेक भी हो चुका है. अगर यात्री ने कैश न होने का बहाना बनाया, तो ये तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू से 'QR CODE' निकाल लेते हैं. यानी वसूली के लिए डिजिटल पेमेंट का पूरा इंतजाम रहता है. RPF की मानें तो पिछले कुछ दिनों में ही ट्रेनों से 60 से ज्यादा ऐसे नकली किन्नर पकड़े जा चुके हैं, जो यात्रियों के लिए सिरदर्द बने हुए थे.

पुलिस ने तेज की जांच

फिलहाल पकड़े गए तीनों आरोपियों से RPF की टीम कड़ी पूछताछ कर रही है और इस पूरे रैकेट के पीछे कौन है, इसकी जांच की जा रही है. RPF के अधिकारियों का कहना है कि रेलवे का सफर सुरक्षित हो, इसके लिए RPF लगातार अभियान चला रही है. इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि ट्रेनों में किन्नर बनकर घूमने वाले हर शख्स पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है.

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