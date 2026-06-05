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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशBhopal News: छात्रा ख्याति जैन की संदिग्ध मौत का मामला, मां ने लगाया हत्या का आरोप

Bhopal News: छात्रा ख्याति जैन की संदिग्ध मौत का मामला, मां ने लगाया हत्या का आरोप

Bhopal News In Hindi: भोपाल में 18 वर्षीय छात्रा ख्याति जैन की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है. मां ने बॉयफ्रेंड तनिष पर हत्या का आरोप लगाया है, जो घटना वाले दिन 3 घंटे तक मृतका के साथ था.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 05 Jun 2026 11:15 PM (IST)
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राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा ख्याति जैन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. 11 मई 2026 को हुई इस घटना में एक रहस्यमयी मैसेज और बॉयफ्रेंड की भूमिका को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. मृतका की मां वर्षा जैन ने बेटी की मौत को हत्या करार देते हुए पुलिस पर एफआईआर (FIR) दर्ज न करने का आरोप लगाया है.

इस घटना को भोपाल की एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले से जोड़ते हुए मां ने इंसाफ की गुहार लगाई है. 24 दिन (3 जून तक) बीत जाने के बाद भी पुलिस फिलहाल मामले की जांच आत्महत्या के एंगल से ही कर रही है और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

आखिरी 3 घंटे बॉयफ्रेंड था साथ, मां के सनसनीखेज आरोप

ख्याति की मां वर्षा जैन का सीधा आरोप है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है. उनके मुताबिक, घटना वाले दिन ख्याति का दोस्त (बॉयफ्रेंड) तनिष चंद्रवंशी करीब 3 घंटे तक उनके घर में मौजूद था. वर्षा जैन ने सवाल उठाया कि जब तनिष दोपहर में घर से चला गया था, तो उसे ख्याति की मौत की जानकारी कैसे मिली? और वह मौत का वीडियो बनाने के लिए दोबारा घर क्यों पहुंचा? मां का कहना है कि ख्याति कभी घर का मेन गेट खुला नहीं छोड़ती थी, लेकिन उस दिन गेट खुला था.

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'मां आपने मेरी जान ले ही ली...'

इस पूरे मामले में एक रहस्यमयी मैसेज भी सामने आया है. ख्याति के फोन से मैसेज में लिखा गया था- "मां आपने मेरी जान ले ही ली." यह मैसेज पुलिस की जांच का एक अहम हिस्सा बन गया है, जिसे डिकोड करने की कोशिश की जा रही है.

घटना वाले दिन (11 मई) की टाइमलाइन

  • दिसंबर 2025: ख्याति ने क्लैट (CLAT) की परीक्षा क्वालिफाई की थी और वह आगे की तैयारी कर रही थी.
  • सुबह 8:30 बजे: 11 मई को ख्याति की मां वर्षा जैन भोपाल से सोनकच्छ के लिए निकलीं.
  • सुबह 10:55 बजे: बॉयफ्रेंड तनिष पहली बार ख्याति के घर पहुंचा.
  • दोपहर 2:10 बजे: करीब 3 घंटे रुकने के बाद तनिष ख्याति के घर से बाहर निकला. (इस बीच सुबह 10:15, 12:00 और 1:20 बजे ख्याति और उसकी मां के बीच फोन पर बातचीत हुई थी).
  • दोपहर 3:30 बजे: तनिष ने मां वर्षा जैन को फोन किया और बताया कि ख्याति ने उसे सुसाइड करने से जुड़ा कोई मैसेज किया है.
  • शाम 6:00 बजे: तनिष दोबारा ख्याति के घर पहुंचा और मां को फोन कर बताया कि ख्याति की मौत हो गई है. इसके कुछ ही मिनटों बाद उसने मां को एक वीडियो बनाकर भी भेज दिया.

पुलिस का पक्ष: फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार

इस हाई-प्रोफाइल मामले में अशोका गार्डन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. एसीपी (ACP) उमेश तिवारी ने बताया कि पुलिस को प्रारंभिक सूचना आत्महत्या की मिली थी, जिसके आधार पर 'मर्ग' कायम कर जांच शुरू की गई है.

एसीपी ने कहा कि मां द्वारा लगाए गए हत्या के आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है. पुलिस ने आरोपी तनिष चंद्रवंशी से पूछताछ की है और उसका मोबाइल जब्त कर साइबर और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई (FIR) की जाएगी.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 05 Jun 2026 11:12 PM (IST)
Tags :
Bhopal Police MP News Bhopal News
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