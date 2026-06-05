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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशकौन हैं रजनीश अग्रवाल? मंडी बामोरा से दिल्ली तक का सफर, बीजेपी ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार

कौन हैं रजनीश अग्रवाल? मंडी बामोरा से दिल्ली तक का सफर, बीजेपी ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार

Rajneesh Agarwal News: बीजेपी ने रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है. मंडी बामोरा से निकलकर संगठन में 3 दशक तक सक्रिय रहे अग्रवाल सागर जिले से राज्यसभा पहुंचने वाले पहले नेता बनेंगे.

By : विनोद आर्य, सागर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 05 Jun 2026 05:19 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. मध्य प्रदेश से पार्टी ने वरिष्ठ नेता तरुण चुग और बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है. रजनीश अग्रवाल की उम्मीदवारी के साथ सागर जिले के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है. वे सागर जिले से राज्यसभा पहुंचने वाले पहले नेता बनने जा रहे हैं.

मंडी बामोरा से शुरू हुआ सफर

रजनीश अग्रवाल का मूल निवास सागर जिले के मंडी बामोरा में है. उनके पिता रामगोपाल अग्रवाल ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं. रजनीश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई और हाईस्कूल की शिक्षा मंडी बामोरा में ही पूरी की. इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की.

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रजनीश अग्रवाल बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा से जुड़े रहे हैं. वर्ष 1990 में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की. संगठन में उन्होंने नगर संयोजक, विश्वविद्यालय प्रमुख, जिला स्तर के दायित्व और प्रदेश कार्यालय मंत्री जैसी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं.

बीजेपी संगठन के भरोसेमंद रणनीतिकार

वर्ष 2005 से रजनीश अग्रवाल बीजेपी संगठन में लगातार सक्रिय हैं. वर्तमान में वे बीजेपी प्रदेश मंत्री और बूथ प्रबंधन प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इसके अलावा वे बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य जैसे अहम पदों पर भी रह चुके हैं.

2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी. बीजेपी के भीतर उन्हें संगठन और चुनावी रणनीति का मजबूत जानकार माना जाता है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने संगठन में लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है. उनकी नियुक्ति को बुंदेलखंड क्षेत्र के बढ़ते राजनीतिक महत्व से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

जानकारों के अनुसार बुंदेलखंड अंचल से बीजेपी की ओर से राज्यसभा जाने वाले वे पहले नेता होंगे. इससे पहले छतरपुर जिले से कांग्रेस की ओर से विद्यावती चतुर्वेदी और सत्यव्रत चतुर्वेदी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी को यह मौका पहली बार मिला है.

बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सागर सहित पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल है. बीजेपी जिलाध्यक्ष ध्याम तिवारी ने इसे सागर जिले के लिए गौरव का विषय बताया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत, निष्ठा और समर्पण के बल पर बड़े से बड़ा दायित्व हासिल कर सकता है.

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संगठन आधारित राजनीति का संदेश

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी ने रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर यह स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी संगठन में लंबे समय तक काम करने वाले और जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. उनकी उम्मीदवारी को संगठन आधारित राजनीति और कार्यकर्ता सम्मान की एक बड़ी मिसाल माना जा रहा है.

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About the author विनोद आर्य, सागर

विनोद आर्य मध्य प्रदेश के सागर से एक अनुभवी पत्रकार हैं. उन्होंने  डॉ हरि सिंह गौर विश्विद्यालय सागर, बीएससी और एमए (समाजशास्त्र) की शिक्षा प्राप्त की है. पिछले 32 वर्षों से पत्रकारिता में कार्यरत हैं. वो साल 2010 से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं.
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Published at : 05 Jun 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
BJP Sagar News MADHYA PRADESH NEWS Rajneesh Agarwal
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