मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. दो युवकों ने सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती का फायदा उठाकर एक 23 वर्षीय युवती को पार्टी के बहाने होटल बुलाया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरा अभी भी फरार है.

घटना सोमवार देर रात कोतवाली थाना क्षेत्र के अलका टॉकीज के पास स्थित अंबर होटल में हुई. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी दुर्गेश हरोड़े और अतुल घोरसे उसे पार्टी करने के बहाने होटल लेकर गए. युवती उन दोनों को पहले से जानती थी इसलिए वह उनके झांसे में आ गई. होटल पहुंचने पर आरोपियों ने उसे जबरन बीयर पिलाई. जब युवती नशे के कारण बेसुध हो गई तो दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया.

सहेली की सजगता से खुला मामला

इस घटना का पता तब चला जब युवती की एक परिचित महिला को अनहोनी की आशंका हुई. वह तुरंत होटल पहुंची और युवती को वहां से रेस्क्यू कर सीधे कोतवाली थाने ले गई. थाने पहुंचने पर युवती की हालत इतनी खराब थी कि वह बयान दर्ज कराने की स्थिति में भी नहीं थी. पुलिस ने तुरंत उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया.

मेडिकल के बाद दर्ज हुआ बयान, मामला दर्ज

मंगलवार को युवती की स्थिति में सुधार होने के बाद मेडिकल परीक्षण कराया गया और विस्तृत बयान लिए गए. कोतवाली निरीक्षक आशीष कुमार ने बताया कि पीड़िता और आरोपियों के बीच सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी और इसी का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस ने दुर्गेश हरोड़े और अतुल घोरसे के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

एक गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी

पुलिस ने दुर्गेश हरोड़े को गिरफ्तार कर लिया है जबकि फरार आरोपी अतुल घोरसे की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही दूसरे आरोपी को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा.