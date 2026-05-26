हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडसरायकेला: दलमा की शान बना नन्हा हाथी ‘बादल’, महावतों की देखरेख में सीख रहा करतब

सरायकेला: दलमा की शान बना नन्हा हाथी ‘बादल’, महावतों की देखरेख में सीख रहा करतब

Seraikela Baby Elephant Badal: झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नन्हा मेहमान ‘बादल’ इन दिनों पर्यटकों और वनकर्मियों का चहेता बना हुआ है.

By : चंद्रमणि | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 26 May 2026 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नन्हा मेहमान ‘बादल’ इन दिनों पर्यटकों और वनकर्मियों का चहेता बना हुआ है. इस हाथी के बच्चे को दिसंबर 2025 में कोल्हान के चाईबासा पोड़ाहाट जंगल से रेस्क्यू किया गया था.  रेस्क्यू के बाद इसे चांडिल वन प्राणी आश्रयणी लाया गया था. अब यह हाथी का बच्चा दलमा की शोभा बढ़ा रहा है.

छह माह के ‘बादल’ की देखभाल के लिए वन विभाग ने दो अनुभवी महावत लगाए गए हैं. मुख्य महावत बुद्धू सिंह ने बताया, "हम सुबह, शाम और रात तीनों पहर बादल के साथ रहते हैं. उसे खाना खिलाने से लेकर नहलाने तक की पूरी जिम्मेदारी हमारी है."

Video: चीन की परियों का कमाल! 11 लड़कियों ने एक साइकिल पर सवार होकर दिखाया करतब, देखें वीडियो

गर्मी में दिन में 3-4 बार नहाता है बादल

भीषण गर्मी के कारण बादल दिन में तीन से चार बार पानी में उतरता है. नहाने के बाद वह फुटबॉल के साथ खेलता है और कई करतब दिखाता है. महावत को ‘बादल’ कहकर बुलाने पर वह आवाज निकालकर जवाब भी देता है. उसकी शरारतें देख पर्यटक खुश हो जाते हैं.

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, बादल अब यहां के माहौल में पूरी तरह ढल गया है. वह पर्यटकों के साथ-साथ वन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों से भी घुल-मिल गया है. बच्चे खासतौर पर उसे देखकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं.

माकुलाकोचा हिरण पार्क में रजनी के साथ रहता है बादल

वर्तमान में माकुलाकोचा चेक नाका स्थित हिरण पार्क में बादल को रखा गया है. उसके साथ एक और मादा हाथी ‘रजनी’ भी है. दोनों को एक साथ देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक दलमा पहुंच रहे हैं.

डीएफओ दलमा ने बताया, "पोड़ाहाट जंगल से रेस्क्यू के समय बादल बहुत कमजोर था. अब वह पूरी तरह स्वस्थ है और उसका वजन भी लगातार बढ़ रहा है. उसे प्राकृतिक माहौल देने की कोशिश की जा रही है ताकि भविष्य में उसे जंगल में छोड़ा जा सके."  दलमा आने वाले पर्यटकों के लिए ‘बादल’ अब सबसे बड़ा आकर्षण बन गया है.

Karnal News: कोबरा से खेलना पड़ा भारी, गले में डालकर करतब दिखा रहा था शख्स, डसते ही गई जान

और पढ़ें

About the author चंद्रमणि

चंद्रमणि नक्सल और क्राइम के मामलों में एक्सपर्ट हैं. 10 सालों से झारखंड के सरायकेला खरसावां और चाईबासा जिले से पत्रकारिता कर रहे हैं. वो साल 2019 से एबीपी न्यूज नेटवर्क से जुड़े हैं.
Read More
Published at : 26 May 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Elephant Seraikela JHARKHAND
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
झारखंड में हैवान बना पिता! घर में सो रही बेटी का कुल्हाड़ी से काटा गला, फिर फरार
झारखंड में हैवान बना पिता! घर में सो रही बेटी का कुल्हाड़ी से काटा गला, फिर फरार
झारखंड
Weather Live: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
Live: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
झारखंड
Giridih News: गिरिडीह सदर अस्पताल में ब्लड मिलने में 2 घंटे की देरी से महिला की मौत, लैब टेक्नीशियन पर एक्शन
गिरिडीह सदर अस्पताल में ब्लड मिलने में 2 घंटे की देरी से महिला की मौत, लैब टेक्नीशियन पर एक्शन
झारखंड
झारखंड में खौफनाक वारदा! चलती ट्रेन से मां ने अपने डेढ़ साल के मासूम को फेंका, यात्रियों ने दूसरे बच्चे को बचाया
झारखंड में खौफनाक वारदा! चलती ट्रेन से मां ने अपने डेढ़ साल के मासूम को फेंका, यात्रियों ने दूसरे बच्चे को बचाया
Advertisement

वीडियोज

Mercedes-Benz to launch it’s first plug in hybrid in India with new S-Class | #mercedes #autolive
Sansani | Coimbatore News: एकतरफा प्यार का 'बमबाज' दिलजला! | CCTV | Breaking News | Crime News
Coimbatore News | Breaking News: एकतरफा प्यार में युवती के घर के अंदर फेंका बम... | ABP News
Bharat Ki Baat | UP Power Crisis : लखनऊ में सबस्टेशन पर जनता का भारी हंगामा | CM Yogi | Akhilesh
Chitra Tripathi | US-Iran War: डील के दावों के बीच Trump ने दिखाई बम की तस्वीर | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गुड न्यूज कभी भी आ सकती है! ईरान संग डील पर मार्को रुबियो का यू-टर्न, अब बोले- 'अभी कुछ भी....' 
गुड न्यूज कभी भी आ सकती है! ईरान संग डील पर मार्को रुबियो का यू-टर्न, अब बोले- 'अभी कुछ भी....' 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP New DGP: उत्तर प्रदेश का स्थायी DGP का कौन होगा? रेस में ये तीन नाम
उत्तर प्रदेश का स्थायी DGP का कौन होगा? रेस में ये तीन नाम
इंडिया
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
स्पोर्ट्स
RCB Vs GT के बीच खेला जाएगा क्वलीफायर-1, फैंस कैसे देख पाएंगे फ्री में मैच? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जानकारी
RCB Vs GT के बीच खेला जाएगा क्वलीफायर-1, फैंस कैसे देख पाएंगे फ्री में मैच? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जानकारी
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 4: मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, लेकिन 15 करोड़ का आंकड़ा छूने से है इंचभर दूर, जानें- कलेक्शन
मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, जानें- चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
Home Tips
Summer Tips: नौतपा में भी नहीं खौलेगा छत पर रखी टंकी का पानी, इन होम टिप्स से दूर होगी दिक्कत
नौतपा में भी नहीं खौलेगा छत पर रखी टंकी का पानी, इन होम टिप्स से दूर होगी दिक्कत
एग्रीकल्चर
गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका
गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget