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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: गिरिडीह में नदी के तेज बहाव में अटकी पुलिस का गाड़ी, JCB से किया रेस्क्यू; वीडियो वायरल

झारखंड: गिरिडीह में नदी के तेज बहाव में अटकी पुलिस का गाड़ी, JCB से किया रेस्क्यू; वीडियो वायरल

Jharkhand News In Hindi: गिरिडीह जिले में लूट की घटना से जुड़े कुछ सामान को नदी में फेंके जाने की सूचना मिलने पर पुलिस अपने वाहन से नदी पार कर रही थी, तभी उनका वाहन पानी के तेज बहाव की चपेट में आया.

By : पंचानंद राय | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 30 May 2026 04:56 PM (IST)
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झारखंड के गिरिडीह जिले के गावां थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी अचानक नदी के तेज बहाव में फंस गई. बताया जा रहा है कि वाहन नदी पार करने के दौरान पानी के बढ़े हुए बहाव की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि समय रहते जेसीबी मशीन की मदद से गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. 

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. जानकारी के अनुसार, चेरवा स्थित लोहराडीह इलाके में हाल ही में हुई लूट की घटना से जुड़े कुछ सामान और खाली बक्से नदी में फेंके जाने की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना मिलने के बाद गावां थाना की पेट्रोलिंग टीम मामले की जांच के लिए पुलिस बोलेरो से घटनास्थल की ओर रवाना हुई थी. 

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नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से बीच धारा में फंसी बोलेरो

बताया जा रहा है कि जांच के दौरान पुलिस वाहन नदी पार करने का प्रयास कर रही थी. इसी बीच अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और तेज बहाव के कारण पुलिस की बोलेरो बीच धारा में ही फंस गई. देखते ही देखते पानी का बहाव और तेज हो गया, जिससे वाहन में सवार पुलिसकर्मियों की चिंता बढ़ गई. 

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने वाहन को निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के सामने सभी प्रयास नाकाम साबित हुए.  स्थिति को गंभीर देखते हुए तत्काल जेसीबी मशीन मंगाई गई. कुछ देर बाद जेसीबी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद पुलिस की बोलेरो को नदी की धारा से सुरक्षित बाहर निकाला गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित रहे. 

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Published at : 30 May 2026 04:56 PM (IST)
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