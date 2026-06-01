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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: गिरीडीह में 4 बच्चों का पिता घर ले आया दूसरी बीवी, पहली पत्नी ने मचाया तांडव

झारखंड: गिरीडीह में 4 बच्चों का पिता घर ले आया दूसरी बीवी, पहली पत्नी ने मचाया तांडव

Jharkhand News:  झारखंड के गिरिडीह जिले में चार बच्चों का पिता दूसरी पत्नी लेकर पहुंचा घर गया. इसके बाद इस व्यक्ति की दूसरी पत्नि में घंटो तांडव मचाया और इसका विरोध किया.

By : पंचानंद राय | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 01 Jun 2026 02:54 PM (IST)
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  • चार बच्चों के पिता ने दूसरी शादी कर घर लौटा, पहली पत्नी ने किया विरोध.
  • गुस्साए मायके पक्ष ने युवक की मां को बिजली खंभे से बांधा.
  • पुलिस ने हस्तक्षेप कर महिला को मुक्त कराया, जांच शुरू की.
  • युवक और दूसरी महिला को थाने ले जाया गया, मामले की जांच जारी.

झारखंड के गिरिडीह जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया. यहां के तिसरी थाना क्षेत्र के चंदौरी गांव में चार बच्चों का पिता दूसरी पत्नी लेकर घर पहुंच गया. इस कृत्य से गुस्साई पहली पत्नि ने घर में घंटो तांडव मचाया और इसका विरोध किया. यह मामला पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

चंदौरी गांव में चार बच्चों का पिता पिंटू कुमार अचानक एक दूसरी महिला को लेकर अपने घर पहुंच गया. घर में दूसरी महिला की एंट्री होते ही माहौल गर्म हो गया. पहली पत्नी और परिवार के बीच विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते बात पूरे गांव में फैल गई. इधर जैसे ही इसकी खबर पहली पत्नी के मायके पहुंची तो वहां से महिलाओं का एक समूह सीधे युवक के घर पहुंच गया.

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बेटा नहीं मिला तो मां को ही बनाया बंदी

इस मामले से गुस्साए लोगों को बेटा नहीं मिला तो उन्होंने उसकी मां मालती देवी को ही पकड़ लिया. मालती देवी स्वास्थ्य विभाग में सहिया के रूप में कार्यरत हैं. आरोप है कि महिलाओं ने मालती देवी को बिजली के खंभे से बांध दिया और बेटे को बुलाने की मांग करने लगीं. गांव के बीचों-बीच खंभे से बंधी सहिया को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. मामले की सूचना मिलते ही तिसरी थाना प्रभारी शंभू नन्द ईश्वर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

पुलिस मामले को कराया शांत, जांच शुरू

पुलिस ने हस्तक्षेप कर महिला को मुक्त कराया और स्थिति को नियंत्रित किया. मालती देवी का आरोप है कि उनके साथ मारपीट भी की गई. वहीं, दूसरी ओर, महिलाओं ने इन आरोपों को गलत बताया है. घटना को लेकर दोनों पक्षों के अपने-अपने दावे हैं. फिलहाल पुलिस युवक और उसके साथ आई महिला को थाना ले जाकर पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा है कि युवक के साथ आई महिला पहले से विवाहित थी और उसके तलाक को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं.  हालांकि,  इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. एक बेटे के फैसले से शुरू हुआ यह विवाद पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. अब मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी.

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Published at : 01 Jun 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Giridih News JHARKHAND
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