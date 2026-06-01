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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान, एक क्लिक में जानें पूरा शेड्यूल

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान, एक क्लिक में जानें पूरा शेड्यूल

Jharkhand Rajya Sabha Election 2026: झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सोमवार को झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है.

By : एबीपी झारखंड डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 01 Jun 2026 03:55 PM (IST)
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झारखंड में राज्यसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सोमवार को झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के. रवि कुमार इस बात की जानकारी दी है. साथ ही चुनाव कार्यक्रम के बारे में चरण बद्ध तरीके से बताया है.

झारखंड राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के. रवि कुमार कहा है कि “आयोग के निर्देशों के अनुसार, अधिसूचना जारी कर दी गई है. 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं. नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून है."

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जिस दिन मतदान उसी दिन होगी वोटों की गिनती

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने कहा कि, "यदि दो से अधिक उम्मीदवार होते हैं, तो 18 जून को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक मतदान होगा. पूरी मतदान प्रक्रिया के लिए वोटों की गिनती उसी दिन शाम को लगभग 5:00 बजे शुरू होगी. पूरी प्रक्रिया को 20 जून तक पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं."

सुरक्षा खतरा उत्पन्न होने पर होगी कड़ी कार्रवाई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने यह भी कहा कि "राज्यसभा चुनाव के संबंध में, मामला सीधे चुनाव आयोग को भेजा गया है. किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा खतरा बिल्कुल नहीं होगा. इसका तात्पर्य यह है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनकी पूर्ण और व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करना आयोग की जिम्मेदारी है. यदि किसी भी स्थान पर कोई सुरक्षा खतरा उत्पन्न होता है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.”

राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे झारखंड के राजनीतिक दलों के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा है, जब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से झारंखड की दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया है. हालांकि, राज्यसभा चुनाव तारीखों के ऐलान से पूर्व ही झारखंड में खूब सियासी खींचतान देखने को मिली है.

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Published at : 01 Jun 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Jharkhand Rajya Sabha Election Ranchi News Jharkhand News
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