Video: 6 फुट लंबे कोबरा को गले में डाल करतब दिखाने लगा बुजुर्ग, सांप ने 3 बार डसा, हुई दर्दनाक मौत
Social media: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि 50 साल का एक शख्स जहरीले कोबरा सांप को पकड़कर उसके साथ खेलता नज़र आ रहा है.
Viral Video: सोशल मीडिया पर कब कौन सी चीजें वायरल हो जाएं, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप कहेंगे कि बेवकूफी की भी हद होती है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि 50 साल का राज सिंह नाम का एक व्यक्ति एक सड़क पर 6 फीट लंबे जहरीले कोबरा को पकड़ लेता है और खुद पर तकब्बूर करने लगता है.
वीडियो में यह बात आपको सुनाई देगी कि राज सिंह कह रहे हैं, ऐसा भी कोई वीर देखा है दुनिया में? इतना ही नहीं, राज सिंह यह भी कह रहे हैं कि कोई वीडियो तो बनाओ मेरा और वहीं सांप को अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं.
50 साल के राज सिंह ने सड़क पर 6 फुट के जहरीले कोबरा को पकड़ लिया 🐍— 𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 (@mktyaggi) January 14, 2026
लोग मना करते रहे, पर वो सांप को गले में डालकर करतब दिखाने लगे 😳
कोबरा ने तीन बार डस लिया…
जहर इतनी तेजी से फैला कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही हालत बिगड़ गई.
डॉक्टरों ने पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया pic.twitter.com/5l6nunRF6Z
उनके चारों तरफ मौजूद लोग मोबाइल फोन में वीडियो बना रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनकी हिम्मत को देखकर तालियां भी बजा रहे हैं. लेकिन देखते ही देखते पाशा अचानक पलट जाता है. कुछ लोग उन्हें सांप को लेकर गांव की तरफ जाने को कहते हैं.
जैसे ही वह सांप को सिर पर गमछे में बांध गांव की तरफ जाने लगते हैं, उसी बीच सांप राज सिंह को सांप तीन बार डंस लेता है. डंसने के बाद सांप का जहर इतनी तेजी से फैलता है कि राज सिंह हॉस्पिटल पहुंचने से पहले बेहोश हो जाते हैं. डॉक्टरों के अनुसार, हॉस्पिटल पहुंचते ही उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, और उन्हें मृत घोषित कर दिया.
सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं
इस वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी तेजी से आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, “मुर्खता और बहादुरी में फर्क होता है.” वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, “मूर्खों की कमी नहीं है; यहां 1 ढूंढोगे तो 10 मिलेंगे. 2 पेग मार कर अपने आप को ब्रूसली समझ रहे थे चाचा.” वहीं तीसरे यूजर ने वीडियो को देखकर लिखा, “ऐसा भी कोई वीर था दुनिया में 😂,” और इसमें हंसी वाला इमोजी भी शामिल किया.
Source: IOCL