हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाKarnal News: कोबरा से खेलना पड़ा भारी, गले में डालकर करतब दिखा रहा था शख्स, डसते ही गई जान

Karnal News: कोबरा से खेलना पड़ा भारी, गले में डालकर करतब दिखा रहा था शख्स, डसते ही गई जान

Karnal News In Hindi: करनाल में लापरवाही ने एक जान ले ली. बार-बार सांप पकड़कर खेलना आखिरकार राजेंद्र के लिए जानलेवा साबित हुआ, जब कोबरा के डसने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

By : मुकुल सतीजा, करनाल | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 05 Apr 2026 07:49 PM (IST)
Preferred Sources

करनाल जिले के गांव संधीर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां कोबरा सांप से खेलना एक शख्स के लिए जानलेवा साबित हुआ. राजेंद्र नाम के व्यक्ति की जहरीले कोबरा के डसने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वह पहले भी कई बार सांप पकड़कर उनसे खेलता था, लेकिन इस बार उसकी यही आदत उस पर भारी पड़ गई.

गांव के सरपंच सतीश ने बताया कि शमशान घाट पर निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान मजदूरों ने एक काले रंग के सांप को देखा और घबरा गए. इसके बाद उन्होंने तुरंत सांप पकड़ने वाले सतीश फफड़ाना को फोन किया. उन्होंने आधे घंटे में पहुंचने की बात कही थी.

चेतावनी के बावजूद नहीं माना राजेंद्र

सरपंच के मुताबिक, जब तक स्नेक कैचर मौके पर पहुंचता, उससे पहले ही राजेंद्र वहां पहुंच गया. मजदूरों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी. राजेंद्र ने सांप को पकड़ लिया और उसे गले में डाल लिया. इतना ही नहीं, वह सांप को हाथ में लेकर घुमाने भी लगा.

इसी दौरान कोबरा ने अचानक राजेंद्र के हाथ पर काट लिया. जब तक लोग कुछ समझ पाते, वह वहां से चला गया. कुछ देर बाद जब गांव के लोग और स्नेक कैचर मौके पर पहुंचे, तब तक देर हो चुकी थी. सांप को पास की दीवार के पास देखा गया, जिसे बाद में सतीश फफड़ाना ने पकड़ लिया.

जब ग्रामीण राजेंद्र के घर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. डॉक्टर को भी बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. जहरीले सांप के जहर ने तेजी से असर दिखाया और उसकी जान चली गई.

पहले भी कर चुका था ऐसा जोखिम भरा काम

परिवार वालों ने बताया कि राजेंद्र पहले भी कई बार सांप पकड़कर घर ले आता था और बाद में जंगल में छोड़ देता था. घटना के दिन वह हल्के नशे में भी था. इसी लापरवाही ने उसकी जान ले ली. 

इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि राजेंद्र अक्सर सांपों के साथ खेलता था, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया.

और पढ़ें

About the author मुकुल सतीजा, करनाल

मुकुल सतीजा हरियाणा के करनाल की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं. एबीपी न्यूज़ से जुलाई 2024 से जुड़े हैं. राजनीतिक, अपराध और सामाजिक खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 05 Apr 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
Karnal News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Karnal News: कोबरा से खेलना पड़ा भारी, गले में डालकर करतब दिखा रहा था शख्स, डसते ही गई जान
हरियाणा: करनाल में कोबरा से खेलना पड़ा भारी, गले में डालकर करतब दिखा रहा था शख्स, डसते ही गई जान
हरियाणा
Gurugram News: पारिवारिक विवाद सुलझाने के बहाने पूर्व पार्षद ने किया रेप, पत्नी ने की महिला की पिटाई
गुरुग्राम में पारिवारिक विवाद सुलझाने के बहाने पूर्व पार्षद ने किया रेप, पत्नी ने की महिला की पिटाई
हरियाणा
गुरुग्राम में LPG गैस सिलेंडर की किल्लत, पटौदी में चूल्हे पर खाना बनाने पर मजबूर लोग
गुरुग्राम में LPG गैस सिलेंडर की किल्लत, पटौदी में चूल्हे पर खाना बनाने पर मजबूर लोग
हरियाणा
Gurugram News: ऑनलाइन खाने के नाम पर सेहत से खिलवाड़, डिलीवर हो रहा था गंदा और एक्सपायर खाना!
गुरुग्राम में ऑनलाइन खाने के नाम पर सेहत से खिलवाड़, डिलीवर हो रहा था गंदा और एक्सपायर खाना!
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hai: राजकुमार राव-सान्या मल्होत्रा की 'टोस्टर' का ट्रेलर | Bollywood Masala | Toaster Trailer
Khabar Filmy Hain: 'टिटहरी'-'सरके चुनर' कंट्रोवर्सी के बाद 'सजन रे' | Bollywood Masala | Badshah | Nora
Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ऑपरेशन सिंदूर में नहीं गिरा भारत का राफेल, भ्रम में PAK', US के Ex पायलट ने बताया कैसे इंडिया ने बनाया बेवकूफ
'ऑपरेशन सिंदूर में नहीं गिरा भारत का राफेल, भ्रम में PAK', US के Ex पायलट ने बताया कैसे इंडिया ने बनाया बेवकूफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में रामलला के साथ अब परकोटे के मंदिरों के भी होंगे दर्शन, अंतिम चरण में ट्रस्ट की तैयारी
अयोध्या में रामलला के साथ अब परकोटे के मंदिरों के भी होंगे दर्शन, अंतिम चरण में ट्रस्ट की तैयारी
क्रिकेट
SRH vs LSG Highlights: औंधे मुंह गिरी ऑरेंज आर्मी, लखनऊ ने हैदराबाद को रौंदा; ऋषभ पंत ने अंतिम ओवर में दिलाई जीत
औंधे मुंह गिरी ऑरेंज आर्मी, लखनऊ ने हैदराबाद को रौंदा; ऋषभ पंत ने अंतिम ओवर में दिलाई जीत
ओटीटी
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म, एक ने 65 दिनों से जमा रखी है धाक
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म
विश्व
930 KM की रेंज, 1000 KG वारहेड... कितनी खतरनाक हैं JASSM-ER मिसाइलें, जिन्हें ईरान में दागने की तैयारी में जुटा अमेरिका?
930 KM की रेंज, 1000 KG वारहेड... कितनी खतरनाक JASSM-ER मिसाइलें, जिन्हें ईरान में दागेगा US?
इंडिया
'कोई कितना बड़ा भी गुंडा क्यों न हो...', कूचविहार में PM मोदी की हुंकार, कहा- कट, कमीशन और करप्शन से बंगाल बेहाल
'कोई कितना बड़ा भी गुंडा क्यों न हो...', कूचविहार में PM मोदी की हुंकार, कहा- कट, कमीशन और करप्शन से बंगाल बेहाल
ट्रेंडिंग
Video: जर्मन ट्रैवलर हुआ भारत के QR पेमेंट का फैन, बोला—“Real Digi-India”, VIDEO वायरल
जर्मन ट्रैवलर हुआ भारत के QR पेमेंट का फैन, बोला—“Real Digi-India”, VIDEO वायरल
शिक्षा
LOTUS Programme FY2026: जापान में PhD स्कॉलर्स के लिए रिसर्च का मौका, 1000 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं भारतीय छात्र
जापान में PhD स्कॉलर्स के लिए रिसर्च का मौका, 1000 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं भारतीय छात्र
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget