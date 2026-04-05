करनाल जिले के गांव संधीर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां कोबरा सांप से खेलना एक शख्स के लिए जानलेवा साबित हुआ. राजेंद्र नाम के व्यक्ति की जहरीले कोबरा के डसने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वह पहले भी कई बार सांप पकड़कर उनसे खेलता था, लेकिन इस बार उसकी यही आदत उस पर भारी पड़ गई.

गांव के सरपंच सतीश ने बताया कि शमशान घाट पर निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान मजदूरों ने एक काले रंग के सांप को देखा और घबरा गए. इसके बाद उन्होंने तुरंत सांप पकड़ने वाले सतीश फफड़ाना को फोन किया. उन्होंने आधे घंटे में पहुंचने की बात कही थी.

चेतावनी के बावजूद नहीं माना राजेंद्र

सरपंच के मुताबिक, जब तक स्नेक कैचर मौके पर पहुंचता, उससे पहले ही राजेंद्र वहां पहुंच गया. मजदूरों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी. राजेंद्र ने सांप को पकड़ लिया और उसे गले में डाल लिया. इतना ही नहीं, वह सांप को हाथ में लेकर घुमाने भी लगा.

इसी दौरान कोबरा ने अचानक राजेंद्र के हाथ पर काट लिया. जब तक लोग कुछ समझ पाते, वह वहां से चला गया. कुछ देर बाद जब गांव के लोग और स्नेक कैचर मौके पर पहुंचे, तब तक देर हो चुकी थी. सांप को पास की दीवार के पास देखा गया, जिसे बाद में सतीश फफड़ाना ने पकड़ लिया.

जब ग्रामीण राजेंद्र के घर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. डॉक्टर को भी बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. जहरीले सांप के जहर ने तेजी से असर दिखाया और उसकी जान चली गई.

पहले भी कर चुका था ऐसा जोखिम भरा काम

परिवार वालों ने बताया कि राजेंद्र पहले भी कई बार सांप पकड़कर घर ले आता था और बाद में जंगल में छोड़ देता था. घटना के दिन वह हल्के नशे में भी था. इसी लापरवाही ने उसकी जान ले ली.

इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि राजेंद्र अक्सर सांपों के साथ खेलता था, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया.