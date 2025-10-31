Video: चीन की परियों का कमाल! 11 लड़कियों ने एक साइकिल पर सवार होकर दिखाया करतब, देखें वीडियो

Stunt Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर कोई न कोई अनोखा वीडियो हर दिन वायरल हो ही जाता है. कभी स्टंट करने वाले लड़के सुर्खियों में रहते हैं तो कभी लड़कियां अपने हुनर से सबको हैरान कर देती हैं. इस बार भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. दंग होने की वजह है कि एक साइकिल और उस पर 11 लड़कियां सवार हैं.

गजब का टैलेंट देखकर लोगों ने बजाई ताली

वीडियो में देखा जा सकता है कि शुरू में एक लड़की सामान्य तरीके से साइकिल चला रही होती है. फिर अचानक दूसरी लड़की उसके कंधे पर बैठ जाती है. यह दृश्य देखते ही लोग सोचते हैं कि अब साइकिल गिर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. इसी बीच तीसरी लड़की आती है और वो भी साइकिल पर बैलेंस बनाकर बैठ जाती है.

धीरे-धीरे एक के बाद एक करते हुए कुल 12 लड़कियां साइकिल पर चढ़ जाती हैं. सबसे हैरानी की बात यह रही कि साइकिल में न सिर्फ बैलेंस बनाती रही बल्कि वह गोल-गोल घूमती भी रही. इस दौरान साइकिल चला रही लड़की ने बेहतरीन तरीके से कैंची मारते हुए चक्कर पूरे किए और सभी ने तालियां बजाकर उनके हुनर की तारीफ की.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

वहीं पास खड़े एक शख्स ने पूरा वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. कुछ ही घंटों में यह क्लिप वायरल हो गई. लोग इस बैलेंस और टीमवर्क की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर कई मजेदार कमेंट भी देखने को मिले. एक यूजर ने लिखा, हमारी साइकिल पर तीन लोग बैठ जाएं तो टायर फट जाता है. वहीं दूसरे ने कमेंट किया, गजब का टैलेंट है सलाम. किसी ने कहा, ये स्टंट तो इंडिया गॉट टैलेंट में होना चाहिए.