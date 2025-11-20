हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद

Jammu Kashmir News: कश्मीर टाइम्स पर देश विरोधी आर्टिकल लिखने की वजह से इस तरह की छापेमार कार्रवाई होती रही है. छापेमारी में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर से एक पिस्टल भी बरामद हुई है.

By : अजय बाचलू | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 20 Nov 2025 05:14 PM (IST)
Preferred Sources

राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने गुरुवार (20 नवंबर) को जम्मू के रेजीडेंसी रोड स्थित अंग्रेजी दैनिक, कश्मीर टाइम्स के कार्यालय पर छापा मारा. इस छापे के दौरान कश्मीर टाइम्स के दफ्तर से एके-47 के कुछ राउंड जांच एजेंसी को मिले हैं.

साथ ही इस छापेमारी में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर से एक पिस्टल भी बरामद हुई है. वहीं इस दफ्तर से ग्रेनेड का एक लिवर भी बरामद हुआ है. ऑफिस को अधिकारियों की तरफ से सील कर दिया गया है. अन्य कार्रवाई की जा रही है. 

ऑफिस को किया गया सील

एसआईए ने सार्वजनिक कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाले लेखों के लिए "कश्मीर टाइम्स" के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. अखबार के श्रीनगर कार्यालय को जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अक्टूबर 2020 में सील कर दिया था.

 जबकि इसकी संपादक अनुराधा भसीन की पुस्तक "डिस्मेंटल्ड स्टेट: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर आफ्टर 370" को अगस्त 2025 में जम्मू-कश्मीर गृह विभाग ने जम्मू-कश्मीर में झूठे आख्यानों और अलगाववाद का प्रचार करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था.

क्यों हुई यह कार्रवाई?

इस ऑफिस में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और आंतकवादी विचारधाराओं के समर्थन के आरोपों के तहत यह छापेमारी की गई है. यह कार्रवाई कश्मीर टाइम्स के मेन अखबार के ऑफिस पर की गई है. बता दें कश्मीर टाइम्स पर देश विरोधी आर्टिकल लिखने की वजह से इस तरह की छापेमार कार्रवाई होती रही है. एक बार संलिपत्ता की वजह से कश्मीर टाइम्स सुरक्षा एंजेसी के घेरे में आ गया है. 

बता दें कि इससे पहले ऑफिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. अब कार्यालय पर छापेमारी की गई है. बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही जम्मू-कश्मीर के इलाकों से कनेक्शन निकलने के बाद जांच टीम द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा ब्लास्ट में शामिल लोगों को ढूंढ कर निकाला जा रहा है. साथ ही पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. 

Published at : 20 Nov 2025 05:14 PM (IST)
SIA Jammu Kashmir Police JAMMU KASHMIR
Embed widget