पुरमंडल कार्यक्रम में LG मनोज सिन्हा का ऐलान, व्यर्थ नहीं जाने देंगे अपने जवानों की शहादत

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार (19 नवंबर) को पुरमंडल-उत्तरवाहिनी तीर्थ सेवा न्यास के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होकर क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक धरोहर बताया. उपराज्यपाल ने पुरमंडल स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की और शाम को आयोजित देविका महाआरती में हिस्सा लिया. मौके पर उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की नई पहचान शांति, विकास और आत्मनिर्भरता से तय होगी.

अपने संबोधन में मनोज सिन्हा ने पुलिसकर्मियों, सैनिकों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के त्याग का सम्मान करते हुए कहा कि उनके बलिदान ने नए जम्मू-कश्मीर की नींव रखी है. उन्होंने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के विकास में आम लोगों की भूमिका को विशेष रूप से सराहा है.

जम्मू-कश्मीर की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है क्षेत्र- उपराज्यपाल

उपराज्यपाल ने पुरमंडल-उत्तरवाहिनी क्षेत्र को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक स्थल बनाने की बात दोहराते हुए कहा कि यह क्षेत्र जम्मू-कश्मीर की सांस्कृतिक विविधता, सभ्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है. उन्होंने इसे आत्म-शुद्धि और आस्था का पवित्र स्थल बताया, जहां प्रेम, सौहार्द और सामाजिक एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है. कार्यक्रम के दौरान तीर्थ सेवा ट्रस्ट ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी कुछ मांगें रखीं, जिन पर उपराज्यपाल ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया.

विद्यालय की स्थापना के लिए वित्तीय सहयोग करें बोर्ड- मनोज सिन्हा

मनोज सिन्हा ने जिला प्रशासनों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रमंडल की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर काम करें. उन्होंने प्रशासन को एक नए वेद विद्यालय के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए. साथ ही, उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से विद्यालय की स्थापना के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने की बात भी कही.

अब तक 62 प्राचीन धार्मिक स्थलों का किया जा चुका जीर्णोद्धार- उपराज्यपाल

उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि प्रमंडल को 4-लेन सड़क से जोड़ने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा, जिससे तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले चार वर्षों में किए गए धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि अब तक 62 प्राचीन धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है.

कार्यक्रम में सांसद जुगल किशोर शर्मा, विधायक डॉ. देवेंद्र कुमार मन्याल सहित कई धार्मिक और सामाजिक संगठन मौजूद रहे. उपराज्यपाल ने अंत में समाज से अपील की कि वे प्राकृतिक विरासत और पवित्र स्थलों के संरक्षण में सक्रिय योगदान दें.

