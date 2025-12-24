एक्सप्लोरर
बर्फ की चादर और आस्था का संगम, गुलमर्ग में क्रिसमस का जश्न, रोशनियों से जगमगाती घाटी
Gulmarg White Christmas: कश्मीर घाटी में मसीही समुदाय क्रिसमस के उल्लास में डूबा है. श्रीनगर के होली फैमिली कैथोलिक चर्च और गुलमर्ग के सेंट मैरी चर्च को रंगीन रोशनियों से सजाया गया है.
गुलमर्ग के ऐतिहासिक और 120 साल पुराने सेंट मैरी चर्च में क्रिसमस का त्योहार बेहद उत्साह, भक्ति और अटूट श्रद्धा के साथ मनाया गया.
Published at : 24 Dec 2025 06:27 PM (IST)
