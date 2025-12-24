हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीJammu and Kashmirबर्फ की चादर और आस्था का संगम, गुलमर्ग में क्रिसमस का जश्न, रोशनियों से जगमगाती घाटी

बर्फ की चादर और आस्था का संगम, गुलमर्ग में क्रिसमस का जश्न, रोशनियों से जगमगाती घाटी

Gulmarg White Christmas: कश्मीर घाटी में मसीही समुदाय क्रिसमस के उल्लास में डूबा है. श्रीनगर के होली फैमिली कैथोलिक चर्च और गुलमर्ग के सेंट मैरी चर्च को रंगीन रोशनियों से सजाया गया है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़  | Updated at : 24 Dec 2025 06:27 PM (IST)
Gulmarg White Christmas: कश्मीर घाटी में मसीही समुदाय क्रिसमस के उल्लास में डूबा है. श्रीनगर के होली फैमिली कैथोलिक चर्च और गुलमर्ग के सेंट मैरी चर्च को रंगीन रोशनियों से सजाया गया है.

गुलमर्ग के ऐतिहासिक और 120 साल पुराने सेंट मैरी चर्च में क्रिसमस का त्योहार बेहद उत्साह, भक्ति और अटूट श्रद्धा के साथ मनाया गया.

इस उत्सव में केवल स्थानीय ईसाई समुदाय ही नहीं, बल्कि दूसरे धर्मों के लोगों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, जो कश्मीर के भाईचारे और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बना.
इस उत्सव में केवल स्थानीय ईसाई समुदाय ही नहीं, बल्कि दूसरे धर्मों के लोगों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, जो कश्मीर के भाईचारे और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बना.
गुलमर्ग में दो दिन पहले हुई बर्फबारी ने चर्च की सुंदरता में चार चांद लगा दिए. सफेद बर्फ के बीच मनाया गया यह त्योहार 'व्हाइट क्रिसमस' के सपने को सच करता दिखा.
गुलमर्ग में दो दिन पहले हुई बर्फबारी ने चर्च की सुंदरता में चार चांद लगा दिए. सफेद बर्फ के बीच मनाया गया यह त्योहार 'व्हाइट क्रिसमस' के सपने को सच करता दिखा.
Published at : 24 Dec 2025 06:27 PM (IST)
Christmas Gulmarg News JAMMU KASHMIR NEWS

Jammu and Kashmir फोटो गैलरी

