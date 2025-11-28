अवंतीपोरा के नानर मिदूरा इलाके में जैश के ठिकाने का भंडाफोड़, आतंकी का सहयोगी गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ अपनी बड़ी कार्रवाई जारी रखते हुए सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. अवंतीपोरा के नानर मिदूरा इलाके में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया है, और साथ ही टेररिस्टों को सहायता देने वाले एक आतंकी सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है.

एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नानर मिदूरा में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में सटीक खुफिया जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की गई. पुलिस ने 42 RR और 180 BN CRPF के साथ मिलकर एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान (CASO) शुरू किया. तलाशी अभियान के दौरान, JeM से जुड़े एक सक्रिय आतंकी सहयोगी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान नज़ीर अहमद गनई (निवासी गनई मोहल्ला नानर, अवंतीपोरा) के रूप में हुई है.

छिपाए गए आतंकी ठिकाने का चला पता

गिरफ्तारी के बाद लगातार पूछताछ और नज़ीर अहमद गनई द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर, उसके बागों में छिपाए गए एक आतंकी ठिकाने का पता चला. सुरक्षा बलों ने तुरंत ठिकाने को नष्ट कर दिया. ठिकाने की तलाशी में सुरक्षा बलों को आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिसमें 02 हैंड ग्रेनेड, 01 डेटोनेटर और विस्फोटक जैसा सामान शामिल है, जिसे जब्त कर लिया गया.

प्रवक्ता ने बताया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए इस ठिकाने को मौके पर ही खत्म कर दिया गया.

यह स्पष्ट किया गया है कि गिरफ्तार आतंकी सहयोगी पुलिस जिला अवंतीपोरा के त्राल और अवंतीपोरा के इलाकों में सक्रिय JeM आतंकवादियों को लॉजिस्टिक्स सहायता देने, हथियार और गोला-बारूद पहुंचाने जैसे गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था.

विस्तृत जांच कर दी गई है शुरू

इस संबंध में पुलिस स्टेशन अवंतीपोरा में कानून की संबंधित धाराओं के तहत FIR नंबर 257/2025 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, और मामले की आगे की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. यह कार्रवाई सुरक्षा बलों के लिए क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.