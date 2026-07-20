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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन से महबूबा मुफ्ती भड़कीं, कहा- हजारों छात्रों के साथ अन्याय

जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन से महबूबा मुफ्ती भड़कीं, कहा- हजारों छात्रों के साथ अन्याय

Jauhar University Row: मुफ्ती ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से गिराना हजारों छात्रों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के साथ घोर अन्याय है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 20 Jul 2026 01:41 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है और इसे बदले की कार्रवाई करार दी है.  

मुफ्ती ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से गिराना हजारों छात्रों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के साथ घोर अन्याय है. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से एकजुट होकर इसकी रक्षा करने की  अपील की है.

महबूबा मुफ्ती ने मामले पर क्या कहा?

मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, 'यह कार्रवाई योगी सरकार की एक और  बदले की भावना को दर्शाती है, जो ऐसे संस्थान के खिलाफ की गई है, जिसने जाति, धर्म और समुदाय के भेदभाव के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई है.' मुफ्ती ने आगे अपने पोस्ट में लिखा एक शिक्षित समाज सवाल पूछता है, जवाबदेही तय करता है, रोजगार व न्याय की मांग करता है. यह कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों और शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है. 

उन्होंने इस मामले में कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान न लेने पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने लिखा, आमतौर पर अदालतों को ऐसी कार्रवाइयों पर खुद संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.' मुफ्ती ने अपने पोस्ट के अंत में लोगों से अपील करते हुए लिखा कि अब लोगों को एकजुट होकर उस संस्थान की रक्षा करनी चाहिए जिसने हजारों लोगों के जीवन में लाने का काम किया है.

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क्यों की जा रही जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई?

बता दें कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ यूपी सरकार और प्रशासन की ओर से निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन के अलावा कई अन्य मामलों में कार्रवाई की जा रही है. रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 को अवैध मानते हुए  उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है. आरोप है कि इन भवनों का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के किया गया था.

वहीं, विपक्ष इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है और आये दिन कोई न कोई बयान सामने आ रहा है. कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने कहा था कि जब जौहर युनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था, बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 20 Jul 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
PDP Rampur Jauhar University MEHBOOBA MUFTI JAMMU KASHMIR
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