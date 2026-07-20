जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन से महबूबा मुफ्ती भड़कीं, कहा- हजारों छात्रों के साथ अन्याय

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है और इसे बदले की कार्रवाई करार दी है.

मुफ्ती ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से गिराना हजारों छात्रों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के साथ घोर अन्याय है. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से एकजुट होकर इसकी रक्षा करने की अपील की है.

Bulldozing Jauhar University is a grave injustice to thousands of students especially those from economically weaker sections. Yet another vindictive action by the Yogi government against an institution thats provided quality education to all without discrimination of caste,… pic.twitter.com/ZcC7tMiaK8 — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 20, 2026

महबूबा मुफ्ती ने मामले पर क्या कहा?

मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, 'यह कार्रवाई योगी सरकार की एक और बदले की भावना को दर्शाती है, जो ऐसे संस्थान के खिलाफ की गई है, जिसने जाति, धर्म और समुदाय के भेदभाव के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई है.' मुफ्ती ने आगे अपने पोस्ट में लिखा एक शिक्षित समाज सवाल पूछता है, जवाबदेही तय करता है, रोजगार व न्याय की मांग करता है. यह कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों और शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है.

उन्होंने इस मामले में कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान न लेने पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने लिखा, आमतौर पर अदालतों को ऐसी कार्रवाइयों पर खुद संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.' मुफ्ती ने अपने पोस्ट के अंत में लोगों से अपील करते हुए लिखा कि अब लोगों को एकजुट होकर उस संस्थान की रक्षा करनी चाहिए जिसने हजारों लोगों के जीवन में लाने का काम किया है.

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क्यों की जा रही जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई?

बता दें कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ यूपी सरकार और प्रशासन की ओर से निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन के अलावा कई अन्य मामलों में कार्रवाई की जा रही है. रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 को अवैध मानते हुए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है. आरोप है कि इन भवनों का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के किया गया था.

वहीं, विपक्ष इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है और आये दिन कोई न कोई बयान सामने आ रहा है. कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने कहा था कि जब जौहर युनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था, बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया.

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