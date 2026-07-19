राजौरी में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़, सैकड़ों लोगों को किया रेस्क्यू; कई वाहन भी डूबे

जम्मू कश्मीर के राजौरी में रातभर हुई मूसलाधार बारिश के बाद रविवार (19 जुलाई) सुबह अचानक बाढ़ आ गई, जिसके बाद सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़ का पानी निचले इलाकों और नए बस अड्डे में भर गया. साथ ही नदियों के उफान पर आने और तटबंधों के टूटने से कई वाहन बह गए या पानी में डूब गए.

उन्होंने बताया कि बचाव एवं राहत दल स्थानीय प्रशासन की सहायता से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और नुकसान का आकलन करने में जुटा है. वहीं स्थानीय कांग्रेस विधायक इफ्तिखार अहमद ने कहा कि इस बाढ़ से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है.

मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी की जारी

मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है. इसी बीच शनिवार (18 जुलाई) शाम से शुरू हुई बारिश के रातभर जारी रहने के कारण राजौरी जिले में नदियां और नाले उफान पर आ गए.

अधिकारियों के अनुसार दरहाली, खांडली, सुकतोह और जमोला सहित राजौरी की सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई. इनमें से अधिकांश नदियां खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर बह रही हैं और कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं. उन्होंने बताया कि दरहाली नदी ने बेला कॉलोनी के पास बाढ़ सुरक्षा दीवार को तोड़ दिया, जिससे बाढ़ का पानी नए बस अड्डे में घुस गया और वहां खड़े कई वाहन बह गए या डूब गए.

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अब्दुल्ला ब्रिज की झुग्गी बस्ती के 50 से अधिक परिवारों को जाना पड़ा घर छोड़कर

अब्दुल्ला ब्रिज के पास स्थित झुग्गी बस्ती भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुई, जहां पानी घरों में घुस जाने के कारण 50 से अधिक परिवारों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा. तारिक ब्रिज के पास का इलाका भी जलमग्न हो गया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को नदी किनारे और निचले क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया.

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, 'हमारी टीमें लगभग हर सूचना पर तुरंत कार्रवाई कर रही हैं. फिलहाल हमारी प्राथमिकता किसी भी तरह की जनहानि को रोकना है. संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन वास्तविक नुकसान का आकलन पानी का स्तर कम होने के बाद ही किया जा सकेगा.'

'मैं अपने लोगों के लिए पार्टी का कार्यक्रम छोड़कर आया हूं'- विधायक इफ्तिखार अहमद

पुलिस की टीमें संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर रही हैं और नदी किनारे तथा निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रही हैं. जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने का परामर्श जारी किया है, जबकि पुलिस ने स्थिति पर नजर रखने और प्रभावितों की मदद के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं.

राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद रविवार को जम्मू में लोक भवन के बाहर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर अपनी पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे, लेकिन बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए वह अपना कार्यक्रम छोड़कर राजौरी लौट आए. उन्होंने कहा, 'मैं अपने लोगों के साथ खड़े रहने के लिए पार्टी का कार्यक्रम छोड़कर वापस आया हूं. बाढ़ के कारण सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है.' वहीं जिला प्रशासन से प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल राहत और पुनर्वास कार्य शुरू करने की भी अपील की है.

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