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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में बारिश-बाढ़ से मची तबाही, कई की मौत; CM उमर अब्दुल्ला और LG की हालात पर नजर

जम्मू-कश्मीर में बारिश-बाढ़ से मची तबाही, कई की मौत; CM उमर अब्दुल्ला और LG की हालात पर नजर

Jammu Kashmir Landslide: पुंछ जिले में पुलस्त्य नदी में आई बाढ़ में दो दुकानें, आटा चक्की और गाड़ियों का सर्विस स्टेशन बहने से कई वाहन बह गए. एक गांव में मकान गिरने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई है.

Written By : IANS एजेंसी |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 19 Jul 2026 12:00 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में स्थिति काफी गंभीर हो गई है. पुंछ जिले में भारी बारिश से तबाही मच गई है. पुंछ जिले में पुलस्त्य नदी में आई बाढ़ में दो दुकानें, आटा चक्की और गाड़ियों का सर्विस स्टेशन बहने से कई वाहन बह गए. सुरनकोट तहसील के संगलेयानी गांव में एक मकान गिरने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई है, जबकि आठ लोग मकान में फंस गए हैं. 

नूना बांडी गांव में एक मकान गिरने से महिला की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए हैं. भारी बारिश से भूस्खलन के चलते जिले के अधिकतर सड़क मार्ग बंद हो गए हैं. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख जताया है. साथ ही उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की.

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सीएम अब्दुल्ला ने सहायता के दिए निर्देश

उन्होंने कहा कि प्रशासन, "एसडीआरएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियां ​​बचाव और राहत अभियान चला रही हैं. अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है." मौसम की चेतावनी को देखते हुए सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि वे स्थिति का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए दिल्ली से जम्मू लौटेंगे और राहत कार्यों के समन्वय के लिए स्थानीय विधायकों के साथ लगातार संपर्क में हैं.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की अधिकारियों से बात

जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित राजौरी और पुंछ के हालात का जायजा लिया. राजौरी में सिविल प्रशासन, पुलिस, सेना, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवक जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं."

उपराज्यपाल ने आगे लिखा, "प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है. सभी विभाग हाई अलर्ट पर हैं और वे तुरंत राहत और मरम्मत के काम को प्राथमिकता दे रहे हैं. मैं निवासियों से शांत रहने और आधिकारिक अपडेट का पालन करने का आग्रह करता हूं. राजौरी और पुंछ के हवेली और सुरनकोट इलाकों में हुई जान-माल की हानि से मुझे गहरा दुख हुआ है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं."

अधिकारियों को दिए ये निर्देश

मनोज सिन्हा ने लिखा, "भारी बारिश से राजौरी और पुंछ में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है. मैंने अधिकारियों को दोनों जिलों में सभी प्रभावित परिवारों को तुरंत सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आपातकालीन टीमें किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहें."

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Published at : 19 Jul 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Manoj Sinha RAIN JAMMU KASHMIR NEWS RAJOURI OMAR ABDULLAH POONCH
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