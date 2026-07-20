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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu-Kashmir Flash Flood: जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से तबाही, 17 लोगों की मौत, 8 अब भी लापता; राहत कार्य में जुटा प्रशासन

Jammu-Kashmir Flash Flood: जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से तबाही, 17 लोगों की मौत, 8 अब भी लापता; राहत कार्य में जुटा प्रशासन

Jammu-Kashmir Flash Floods: जम्मू-कश्मीर के पुंछ, किश्तवाड़ और राजौरी इलाकों में रविवार (19 जुलाई) को हुई भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से कई लोगों की जान चली गई है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 20 Jul 2026 10:37 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में जमकर बारिश हो रही है और कुछ इलाकों में यह कहर बरपा रही है. खासकर पुंछ, किश्तवाड़ और राजौरी में रविवार (19 जुलाई) को हुई भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से कई लोगों की जान चली गई है. रविवार को दिन भर बचाव और तलाशी अभियान जारी है, लेकिन अब भी कई लोग लापता हैं और  17 लोगों की मौत हो चुकी है. सुरनकोट क्षेत्र सबसे अधिकल प्रभावित हुआ है. पुंछ जिले के मुर्राह, सांगला, मरहोटे, डोगरियन बफलियाज और नूना बांडी क्षेत्रों में जान-माल का भारी नुकसान होने की खबरें हैं. किश्तवाड़ के सुर्नू इलाके में लोगों के घरों और खेतों को काफी नुकसान पहुंचा है.  

राजौरी जिले में तो भारी बारिश के बाद बेला बस अड्डा बाढ़ में समा गया और करीब 200 से अधिक गाड़ियां बह गईं. वहीं, एक महिला की मौत भी हई है. भारतीय सेना, राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. 

सुरनकोट में सबसे अधिक प्रभावित

राजौरी जिले के सुरनकोट  में बारिश का बाद आई बाढ़ लोगों के लिए सबसे बड़ी आफत लेकर आई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं. सबसे अधिक 15 मौतें केवल सुरनकोट में हुई हैं. सुरनकोट के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) फारूक खान ने  कहा, "अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं और 8 लोग अभी भी लापता हैं. लापता लोगों का पता लगाने के लिए बचाव और तलाशी अभियान जारी है." भारतीय सेना, पुलिस, सिविल प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद हैं. टीमें फंसे हुए परिवारों को सुरक्षित निकालने और बंद सड़कों को साफ करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है. 

पुंछ जिले में गई कई जानें

पुंछ में अधिकारियों ने अब तक एक की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है, लेकिन जिले भर में कई घटनाएं सामने आई हैं. पुंछ जिले के मुर्राह में 8 लोग प्रभावित हुए हैं. यहां 2 शव बरामद किए गये हैं और 6 अभी भी लापता हैं. यहां के सांगला इलाके में 4 लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 2 शव बरामद किए गए हैं. सांगलाऔर मरहोटे में 1-1 शव बराम किया गया है. इसके अलावा डोगरियन बफलियाज में 1 व्यक्ति लापता है. नूना बांडी में नाजिया कौसर की मौत के साथ 4 लोग घायल हुए हैं. 

कुल 17 लोगों की हुई मौत

पुंछ में एक व्यक्ति की मौत की आधिकारिक पुष्टि और राजौरी जिले के सुरनकोट में 15 और अन्य हिस्सों में भी एक की मौत पुष्टि के साथ कुल मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 17 पहुंच गया है. इस तरह जम्मू कश्मीर में अचानक बाढ़ के कारण मरने वालों की कुल संख्या 17 हो गई है.

सेना, SDRF और पुलिस ने बचाव कार्य किया

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राहत बचाव अभियान की जानकारी दी है. भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर ने जम्मू-कश्मीर पुलिस, SDRF और सिविल प्रशासन के साथ मिलकर राजौरी में 5 बच्चों सहित 11 नागरिकों को बचाया है. राजौरी जिले के थन्नामंडी में चुरुंग के पास बाढ़ वाले नाले से 9 लोगों को निकाला गया, जबकि नौशेरा क्षेत्र के धनगरी के पास तवी नदी के बीच बने एक टापू से दो युवकों को बचाया गया.

पुंछ में, रोमियो फोर्स  39 आरआर के जवानों ने SDRF और पुलिस के साथ मिलकर एसके ब्रिज और दलेरा (Dalera) से 6 नागरिकों को बचाया गया. सभी को मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल पुंछ में भर्ती कराया गया है. अधिकारियों ने बताया कि पुंछ नदी में जलस्तर कम हो गया है और सुबह की तुलना में स्थिति अब नियंत्रण में है. 

BGSBU की परीक्षाएं स्थगित

जम्मू-कश्मीर में मौसम में बदलाव और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राजौरी के बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय  (BGSBU) ने 24 जुलाई, 2026 तक सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं. हालात सामन्य होने पर नई तारीख घोषित की जाएगी.

केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार ने मदद का दिया भरोसा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की. शाह ने राहत व बचाव कार्यों के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया  है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जानकारी दी कि प्रशासन प्रभावित परिवारों तक मदद पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत पहुंचाएं और आवश्यक सेवाएं बहाल करने के साथ-साथ घायलों के लिए उचित इलाज की व्यवस्था करें.

वहीं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो पुंछ और राजौरी के जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं और मदद की हर संभव कोशिश की जा रही है. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वो नदियों, नालों और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहें और प्रशासन की सलाह का पालन करें. अधिकारियों ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की आशंका है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. 

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Published at : 20 Jul 2026 10:37 AM (IST)
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