NC में जारी तनातनी के बीच CM उमर अब्दुल्ला से मिले BJP सांसद-विधायक, क्या रखी मांग?

जम्मू-कश्मीर में हाल के दिनों में आग लगने की घटनाओं से प्रभावित व्यापारियों को राहत दिलाने की मांग तेज हो गई है. इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जम्मू जिले के विधायकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने आग की घटनाओं में हुए नुकसान और प्रभावित दुकानदारों की परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया. साथ ही व्यापारियों के लिए आर्थिक मदद की मांग भी उठाई.

जम्मू से सांसद जुगल किशोर शर्मा और जिले के कई विधायक सिविल सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. उन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन के पास शिव मार्केट, नेहरू मार्केट के नजदीक वेयरहाउस और पहाड़ी मोहल्ला में आग लगने की घटनाओं का मुद्दा उठाया.

लद्दाख में चुनाव टालने की मांग खारिज, मुख्य सचिव बोले- दिसंबर में भी खुले रहते हैं स्कूल

जनप्रतिनिधियों ने बताया कि इन घटनाओं में कई दुकानदारों और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है. आग की वजह से उनका कारोबार प्रभावित हुआ है और उनके सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी हो गई हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दी जाए.

मुख्यमंत्री ने दिया हर संभव मदद का भरोसा

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि आग की घटनाओं से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रभावित व्यापारियों और दुकानदारों की मदद के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं के बाद खुद शिव मार्केट का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित दुकानदारों से बातचीत की थी. वहीं, नेहरू मार्केट के पास वेयरहाउस की स्थिति देखने के लिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री को भी भेजा था.

जम्मू वेयरहाउस मंडी आग पर सियासत तेज, दमकल विभाग पर उठे सवाल

ये जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

मुख्यमंत्री से मिलने वालों में सांसद जुगल किशोर शर्मा के अलावा जम्मू उत्तर के विधायक शाम लाल शर्मा, बहू के विधायक विक्रम रंधावा, आरएस पुरा-जम्मू दक्षिण के विधायक नरेंद्र सिंह रैना, जम्मू पश्चिम के विधायक युद्धवीर सेठी और जम्मू पूर्व के विधायक अरविंद गुप्ता शामिल रहे.

इस बीच सुरनकोट के विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की. उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की.