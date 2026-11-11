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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirलद्दाख में चुनाव टालने की मांग खारिज, मुख्य सचिव बोले- दिसंबर में भी खुले रहते हैं स्कूल

लद्दाख में चुनाव टालने की मांग खारिज, मुख्य सचिव बोले- दिसंबर में भी खुले रहते हैं स्कूल

लद्दाख में हिल काउंसिल के चुनाव 4 दिसंबर को होंगे, इसलिए मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने चुनाव बहिष्कार को दुभाग्यपूर्ण बताया. उनके मुताबिक दिसंबर में स्कूल भी खुलते हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 11 Nov 2026 08:40 AM (IST)
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लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने हिल काउंसिल चुनावों के बहिष्कार की अपील को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि चुनाव में हिस्सा लेना एक व्यक्तिगत फैसला है. उन्होंने कहा कि नई बनी सभी हिल काउंसिलों के पास अधिकार होंगे और वे लद्दाख के लिए नए नियम बनाएंगी. मुख्य सचिव का यह बयान ऐसे संवेदनशील समय में आया है, जब केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन ने 8 हिल काउंसिलों के लिए मतदान की तारीख 4 दिसंबर तय कर दी है.

अत्यधिक ठंड में चुनाव कराए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए, कुंद्रा ने कहा कि LAHDC हिल काउंसिल के ये चुनाव केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र के लिए एक 'महत्वपूर्ण मोड़' (watershed moment) हैं और ठंड को चुनाव टालने का बहाना नहीं बनाया जा सकता.

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चुनाव टालने की सभी मांगों को खारिज करते हुए कुंद्रा ने कहा, "दिसंबर में भी हमारे स्कूल खुले रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतनी ठंड होगी कि वयस्क लोग वोट डालने के लिए बाहर न आ सकें."

चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी 

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुख्य सचिव ने स्थानीय निकाय और काउंसिल चुनावों के समय को लेकर जनता के बीच बढ़ रहे असंतोष और राजनीतिक विरोध पर बात की. उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और कई सरपंच, पंच और काउंसिल सदस्य तो 'निर्विरोध' (बिना किसी मुकाबले के) चुने भी जा चुके हैं.

स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों की जानकारी देते हुए कुंद्रा ने बताया कि सरपंचों के 192 पदों में से 137 सीटों पर मतदान होगा, जबकि 55 पदों पर सरपंच पहले ही 'निर्विरोध; चुने जा चुके हैं. इसी तरह, पंचों के 1398 पदों में से केवल 212 सीटों पर मतदान होगा, जबकि 1186 पंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं.

लेह में 21 वार्डों के नगरपालिका चुनावों के लिए 42 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कारगिल के 17 वार्डों में से 4 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध विजेता घोषित किए जा चुके हैं.

परिसीमन और सर्दियों के आरोप खारिज 

परिसीमन (delimitation) को लेकर लगाए गए आरोपों, और सर्दियों तथा 'लोसार' जैसे त्योहारों के दौरान लोगों की आवाजाही से जुड़े सवालों को खारिज करते हुए, मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने जोर देकर कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया लद्दाख की व्यापक राजनीतिक यात्रा में एक अहम मोड़ (inflection point) और एक जरूरी चरण है. तनाव को स्वीकार करते हुए, मुख्य सचिव ने कहा, “मैं लोगों और नेताओं से यही अपील कर सकता हूँ कि वे समझदारी से काम लें. यह एक अहम मोड़ है.” उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं.

प्रशासन का मानना है कि सभी आठ जिलों में स्वायत्त पहाड़ी परिषदों (ऑटोनॉमस हिल काउंसिल) का विस्तार करना. जिसमें 100 निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है. जमीनी स्तर पर शासन और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया की दिशा में एक बड़ा कदम है.

हालाँकि, यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कारगिल में पूरे जिले में बंद है, और लेह में सामाजिक-धार्मिक समूहों द्वारा चुनावों का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया जा रहा है.

सांसद और स्थानीय नेताओं का विरोध 

सांसद मोहम्मद हनीफा जान सहित स्थानीय नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया है. उनका तर्क है कि दिसंबर की कड़ाके की ठंड (जब तापमान शून्य से नीचे चला जाता है) में चुनाव कराने से दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा अपने मताधिकार से वंचित रह जाएगा.

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Published at : 11 Nov 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS Laddakh News
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