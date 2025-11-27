हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में पुलिस की बड़ी छापेमारी, प्रतिबंधित संगठन Jel से जुड़े लोगों पर रेड

जम्मू-कश्मीर में पुलिस की बड़ी छापेमारी, प्रतिबंधित संगठन Jel से जुड़े लोगों पर रेड

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बडगाम, अनंतनाग, शोपियां और कुपवाड़ा जिलों में छापे मारे.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 27 Nov 2025 01:08 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (JeI) के कुछ सदस्यों की कथित देश-विरोधी गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की है. पुलिस ने गुरुवार (27 नवंबर) को उससे जुड़े कई जगहों पर सुबह-सुबह छापे मारे और तलाशी ली. ये छापे बडगाम, अनंतनाग, शोपियां और कुपवाड़ा जिलों में मारे गए और जांच के लिए कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं.

अधिकारियों के अनुसार, गुरुवार (27 नवंबर) सुबह बडगाम जिले के चदूरा, सोइबुघ और बीरवाह इलाकों में मिलकर तलाशी अभियान चलाए गए. छापे पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार मारे गए और इसमें पुलिस अधिकारियों, महिला पुलिसकर्मियों और स्थानीय नंबरदारों की टीमें शामिल थीं.

हंदवाड़ा के वारीपोरा में भी पुलिस की छापेमारी

तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने JeI से जुड़े लोगों के घरों के साथ-साथ JeI से जुड़े संस्थानों से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज और दूसरा सामान ज़ब्त किया. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हंदवाड़ा के वारीपोरा में जामिया इस्लामिया संस्थान में भी छापा मारा और परिसर की पूरी तलाशी ली गई.

भरोसेमंद इनपुट के आधार पर कार्रवाई

अधिकारियों ने कहा कि यह रेड संदिग्ध गैर-कानूनी गतिविधियों और बैन संगठनों के साथ संभावित लिंक के बारे में 'भरोसेमंद इनपुट' के आधार पर की गई थी. ऑपरेशन के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए ज़ब्त कर लिया गया है. पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, "इन्वेस्टिगेटर मटेरियल का एनालिसिस कर रहे हैं ताकि इसके इस्तेमाल का पता लगाया जा सके और किसी भी संदिग्ध कनेक्शन को वेरिफाई किया जा सके, जिसमें बैन जमात-ए-इस्लामी (JEI) के साथ संभावित लिंक भी शामिल हैं."

टेरर सपोर्ट स्ट्रक्चर को खत्म करने को लेकर एक्शन

अनंतनाग पुलिस ने भी बैन संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) पर इस बड़ी कार्रवाई के तहत जिले में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर रेड मारी. पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, "JeI सदस्यों और उनके साथियों से जुड़े रिहायशी इलाकों और दूसरी जगहों पर तलाशी ली गई, ताकि टेरर इकोसिस्टम और उसके सपोर्ट स्ट्रक्चर को खत्म करने की चल रही कोशिशों को पूरा किया जा सके."

एसपी मुश्ताक अहमद चौधरी ने रेड को लेकर की पुष्टि

अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस ने बैन जमात-ए-इस्लामी (JeI) से जुड़े लोगों और जगहों को टारगेट करते हुए कई जगहों पर मिलकर तलाशी शुरू की. सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस, मुश्ताक अहमद चौधरी ने कन्फर्म किया कि पुलिस टीमों ने शोपियां शहर और तुर्कवांगम, इमामसाहिब, बरथीपोरा और ज़ैनपोरा समेत कई गांवों में तलाशी ली.

जमात-ए-इस्लामी को कब किया गया था बैन?

जमात-ए-इस्लामी जम्मू और कश्मीर को पहली बार फरवरी 2019 में कथित अलगाववादी गतिविधियों के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत बैन किया गया था. फरवरी 2024 में बैन को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसमें गृह मंत्रालय ने कहा था कि संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा बना हुआ है.

सुरक्षा एजेंसियों की JeI सदस्यों पर पैनी नजर

2019 से, सुरक्षा एजेंसियों ने इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी उपायों के तहत JeI सदस्यों और समर्थकों से जुड़ी नियमित रूप से तलाशी, संपत्ति ज़ब्त करना और गिरफ्तारियां की हैं. पुलिस ने कहा कि ये ऑपरेशन टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने और बैन संगठन से जुड़े अलगाववादी प्रोपेगैंडा को रोकने की चल रही कोशिश का हिस्सा थे. एक अधिकारी ने कहा, “ऐसे लगातार ऑपरेशन के ज़रिए J&K पुलिस जिले में शांति, सुरक्षा और आतंक-मुक्त माहौल पक्का करने के अपने वादे को दोहराती है.”

और पढ़ें
Published at : 27 Nov 2025 01:08 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Police JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कंगना रनौत के बयान बेहद जहरीले...', कैंसर जैसे घुसपैठिए वाले बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना
'कंगना रनौत के बयान बेहद जहरीले', कैंसर जैसे घुसपैठिए वाले बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना
विश्व
भीषण भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता दर्ज, घरों से निकलकर भागे लोग
भीषण भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता दर्ज, घरों से निकलकर भागे लोग
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Rohtak Basketball Pole Fell: वो आखिरी चीख..नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की मौत से परिवार में पसरा मातम
Breaking News: Jammu-Kashmir में पुलिस का बड़ा एक्शन, प्रतिबंधित संगठन से जुड़े लोगों पर छापे
Delhi Blast Case: 10 करोड़ का लालच पड़ा महंगा दिल्ली धमाके में सन्न कर देने वाला खुलासा | Breaking
Breaking News जम्मू के रियासी जिले में एक मेडिकल छात्र गिरफ्तार, फोन से मिले कई पाकिस्तानी नंबर
SIR Row: SIR पर फिर गरमाया माहौल, Rahul- Akhilesh के बाद अब ABRSM ने उठाई आवाज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कंगना रनौत के बयान बेहद जहरीले...', कैंसर जैसे घुसपैठिए वाले बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना
'कंगना रनौत के बयान बेहद जहरीले', कैंसर जैसे घुसपैठिए वाले बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना
विश्व
भीषण भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता दर्ज, घरों से निकलकर भागे लोग
भीषण भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता दर्ज, घरों से निकलकर भागे लोग
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के दोनों बेटो में कौन है ज्यादा अमीर? सनी देओल और बॉबी देओल की नेटवर्थ जानें
धर्मेंद्र के दोनों बेटो में कौन है ज्यादा अमीर? सनी देओल और बॉबी देओल की नेटवर्थ जानें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या UIDAI ने आपका भी आधार कर दिया डीएक्टिवेट, इसे दोबारा कैसे करें चालू?
क्या UIDAI ने आपका भी आधार कर दिया डीएक्टिवेट, इसे दोबारा कैसे करें चालू?
नौकरी
RRB NTPC UG CBT-2 की एग्जाम डेट का ऐलान, जानें कब तक जारी होगी सिटी स्लिप?
RRB NTPC UG CBT-2 की एग्जाम डेट का ऐलान, जानें कब तक जारी होगी सिटी स्लिप?
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Embed widget