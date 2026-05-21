दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंक समर्थक OGW गिरफ्तार
Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि आदिल ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस, सेना और CRPF के एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान एक OGW को गिरफ्तार किया.
- आतंकवादी नेटवर्क को बाहर से मदद करने का आरोप.
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों को एक आतंक-रोधी ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है. इस ऑपरेशन के जरिेए पुलिस ने आदिल सादिक लोन नाम के एक ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) को गिरफ्तार किया है. OGW एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, जो बिना हथियार के ही आतंकियों या उनके संगठन के संपर्क में रहता है और इस नेटवर्क को बाहर से मदद करता है. आदिल सादिक के पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए हैं. सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी कुगाम पुलिस ने साझा की है.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि आदिल ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस, सेना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान एक OGW को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उसके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है.
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नाका ऑपरेशन के तहत
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कुलगाम पुलिस, 34 राष्ट्रीय राइफल्स और 18 बटालियन CRPF की एक संयुक्त टीम ने कुलगाम के मोहम्मदपोरा गांव में एक नाका ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका. तलाशी अभियान के दौरान, टीम ने उसके कब्जे से दो हैंड ग्रेनेड के साथ-साथ आपत्तिजनक पोस्टर और अन्य सामग्री भी बरामद की. आरोपी की पहचान आदिल सादिक लोन के रूप में हुई और वो मोहम्मद सादिक लोन का बेटा है. सादिक कुलगाम के मोहम्मदपोरा का रहने वाला है. उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है.
पुलिस ने बताया कि पुलिस स्टेशन कुलगाम में कानून की संबंधित धाराओं के तहत FIR नंबर 88/2026 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है, और आगे की जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों ने आगे कहा कि जांच के दौरान और भी गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की उम्मीद है.
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Source: IOCL