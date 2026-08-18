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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर के काजीगुंड में सीआरपीएफ की गाड़ी पलटी, 5 जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के काजीगुंड में सीआरपीएफ की गाड़ी पलटी, 5 जवान घायल

Jammu & Kashmir स्थित काजीगुंड में सीआरपीएफ की गाड़ी पलट गई. इस हादसे में 5 जवान घायल हुए हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 18 Aug 2026 10:59 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के काजीगुंड के लेवडोरा इलाके में एक ट्रक और CRPF की बंकर गाड़ी के बीच टक्कर हो गई. टक्कर के बाद CRPF की गाड़ी पलट गई, जिसमें कुछ जवानों के मामूली रूप से घायल होने की खबर है. घायल जवानों को इलाज के लिए काजीगुंड स्थित CRPF की 163 बटालियन ले जाया गया है.

(अभी इस समाचार में और जानकारी का इंतजार है.)

Published at : 18 Aug 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Accident Crpf JAMMU KASHMIR NEWS CRPF 
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