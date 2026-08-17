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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'कांग्रेस की ‘जिन्ना सोच’ उजागर', वंदे मातरम् विवाद पर डोगरा फ्रंट

'कांग्रेस की ‘जिन्ना सोच’ उजागर', वंदे मातरम् विवाद पर डोगरा फ्रंट

Jammu Kashmir News In Hindi: स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में ‘वंदे मातरम्’ के कथित अपमान पर डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की.

Written By : अजय कुमार लल्लू |  Updated at : 17 Aug 2026 03:52 PM (IST)
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जम्मू में स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस मुख्यालय में ‘वंदे मातरम्’ को लेकर उठे विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मुद्दे को लेकर जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और कथित तौर पर राष्ट्रगीत के अपमान के मामले में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की.

डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने हाथों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पोस्टर लेकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में जिस तरह से ‘वंदे मातरम्’ का कथित अपमान हुआ, वह बेहद गंभीर मामला है और इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए.

‘वंदे मातरम्’ के अपमान से कांग्रेस की ‘जिन्ना सोच’ होती है उजागर 

डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि ‘वंदे मातरम्’ के कथित अपमान से कांग्रेस की ‘जिन्ना सोच’ उजागर होती है. उन्होंने यह भी कहा कि यह कांग्रेस की ‘इटली वाली मानसिकता’ को दर्शाता है.

प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में संसद में ‘वंदे मातरम्’ के अपमान से जुड़े पारित कानून का हवाला देते हुए मांग की कि इस कानून के तहत निर्धारित प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए.

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पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री से मामले पर कानूनी कार्रवाई की मांग

डोगरा फ्रंट ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मामले का तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है. संगठन के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि कथित तौर पर राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दिलाई जाए. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि ‘वंदे मातरम्’ देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय भावना से जुड़ा महत्वपूर्ण गीत है, इसलिए इसके सम्मान को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती.

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About the author अजय कुमार लल्लू

अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं. 
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Published at : 17 Aug 2026 03:51 PM (IST)
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