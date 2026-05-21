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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirदेश में 47 डिग्री की तपिश, कश्मीर-लद्दाख में मई में बर्फबारी; गुलमर्ग-ज़ोजिला बने विंटर वंडरलैंड

देश में 47 डिग्री की तपिश, कश्मीर-लद्दाख में मई में बर्फबारी; गुलमर्ग-ज़ोजिला बने विंटर वंडरलैंड

Snowfall In Kashmir: गुरुवार की सुबह ज़ोजिला में भारी बर्फबारी की खबर मिली है, जिससे श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हुआ है. जबकि पर्यटकों के लिए बड़े ही रोमांच का समय है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 21 May 2026 02:11 PM (IST)
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देश के ज्यादातर  हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है और कुछ जगहों पर तापमान 47 डिग्री से भी ऊपर चला गया है. वहीं कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों के ऊंचे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है. पिछले 12 घंटों के दौरान ज़ोजिला, गुरेज़ और गुलमर्ग इलाकों में ताज़ा बर्फबारी की खबरें मिली हैं, जबकि मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हुई है.

श्रीनगर स्थित मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western disturbance) के असर के कारण, आज रात (बुधवार) से शुरू होकर अगले 3 दिनों तक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। शनिवार तक रुक-रुककर गरज के साथ बारिश हो सकती है, और इस दौरान तेज़ बारिश, तूफानी हवाएं और ओलावृष्टि भी संभव है.

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जोजिला में भारी बर्फ़बारी 

गुरुवार की सुबह ज़ोजिला में भारी बर्फबारी की खबर मिली है, जिससे श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हुआ है. ऊंचे इलाकों में विज़िबिलिटी (दृश्यता) कम होने के कारण, अधिकारियों को इस क्षेत्र में बर्फबारी और हिमस्खलन के जोखिमों को देखते हुए सड़क की स्थिति पर कड़ी नज़र रखनी पड़ रही है.

बारामूला में तूफ़ान से नुकसान 

बारामूला के सोपोर में एक ज़बरदस्त तूफ़ान आया है, जिससे तेज़ हवाओं के कारण भारी नुकसान हुआ है. कई घरों की छतें उड़ गईं और ढह गईं, जिससे रिहायशी संपत्तियों को भारी क्षति पहुंची है. तूफ़ान के दौरान कई पेड़ भी जड़ से उखड़कर घरों पर गिर गए, जिससे और भी ज़्यादा तबाही हुई। तूफ़ान के बाद स्थानीय लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

रात के समय तेज़ हवाओं के कारण बारामूला ज़िले के पट्टन इलाके में स्थित मल्लाह बुचन में एक चिनार के पेड़ की बड़ी डाल एक रिहायशी घर पर गिर गई, जिससे घर को भारी नुकसान पहुंचा. हालांकि, परिवार के सदस्य बाल-बाल बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई। प्रभावित परिवार को पास ही रहने वाले एक पड़ोसी के घर में सुरक्षित पहुंचा दिया गया.

कल देर रात गरज-चमक के साथ हुई भारी बारिश के कारण दारुल उलूम रहिमिया के पास की एक सड़क को भारी नुकसान पहुंचा. साथ ही, पानी और कीचड़ कई आस-पास के घरों में घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोग परेशान हो गए और बुधवार की सुबह उन्हें मलबा हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

जल भराव और कीचड़ से दिक्कत 

स्थानीय लोगों ने बताया कि रात भर हुई तेज़ बारिश के कारण इलाके में जलभराव और कीचड़ का बहाव शुरू हो गया, जिससे सड़क के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए और आवाजाही बाधित हो गई. सड़क के किनारे स्थित कई घरों में पानी भर गया, क्योंकि कीचड़ भरा पानी तेज़ी से रिहायशी अहातों और घरों के निचले तलों में घुस गया था.

मई का महीना होने के बावजूद, गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है, जिससे इस मशहूर पर्यटन स्थल पर एक बार फिर सर्दियों जैसा माहौल लौट आया है. देश के अलग-अलग हिस्सों से आए टूरिस्ट अचानक हुई बर्फबारी और ठंडे मौसम का मज़ा ले रहे हैं, वहीं कई टूरिस्ट बर्फ में खेलते और यादगार पलों को कैमरे में कैद करते दिखे.

टूरिस्ट ले रहे आनंद 

भारत भर में चल रही भीषण गर्मी के बीच, मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम अब गर्मी से राहत पाने की एक बेहतरीन जगह बनकर उभरा है; हमले के बाद यहाँ टूरिज़्म फिर से फल-फूल रहा है. टूरिस्ट, भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पहलगाम का रुख कर रहे हैं. टूरिस्टों का कहना है कि उन्होंने मैदानी इलाकों की असहनीय गर्मी से बचने के लिए पहलगाम को चुना और अब वे यहाँ के ठंडे मौसम और घाटी की मनमोहक खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं.

पहलगाम के साथ-साथ, पूरे भारत से आए टूरिस्ट कश्मीर के अन्य ठंडे और कम मशहूर (offbeat) जगहों पर जाकर भी बढ़ती गर्मी से राहत पा रहे हैं; इन जगहों पर भी टूरिस्टों की आवाजाही में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में, सैकड़ों टूरिस्ट खूबसूरत 'राज़दान पास' की ओर उमड़ रहे हैं. यह एक ऊँचाई पर स्थित पहाड़ी दर्रा है, जो समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट ऊपर है; यहाँ मई के महीने में भी चारों ओर बर्फ की चादर बिछी रहती है.

टूरिस्ट यहाँ सेल्फ़ी लेते, बर्फ में खेलते और भारत के अन्य हिस्सों की गर्मी तथा कश्मीर के ऊपरी इलाकों की जमा देने वाली ठंड के बीच के इस अनोखे अंतर का भरपूर आनंद लेते नज़र आ रहे हैं. टूरिस्टों की यह अचानक बढ़ी भीड़ 'राज़दान पास' को एक नए मौसमी आकर्षण में बदल रही है. यह इस बात का संकेत है कि भारत भर में मौसम की चरम स्थितियाँ किस तरह घरेलू यात्रा के तौर-तरीकों को बदल रही हैं और कश्मीर की कम मशहूर जगहों के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ा रही हैं.

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Published at : 21 May 2026 02:11 PM (IST)
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Snowfall In Kashmir JAMMU KASHMIR NEWS Tourist In Kashmir
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