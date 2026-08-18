जम्मू में BJP का प्रदर्शन, उमर अब्दुल्ला सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

जम्मू-कश्मीर में सियासी गर्मी बढ़ गई है. सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की कथित नाकामियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को जम्मू में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. बीजेपी के नेताओं, विधायकों, सांसदों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने ‘जन आक्रोश रैली’ निकालकर जम्मू सचिवालय का घेराव किया.

बीजेपी की यह रैली शहर के अलग-अलग हिस्सों से निकलकर सचिवालय के बाहर पहुंची. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर जनता से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुईं.

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सुरक्षा के कड़े इंतजाम

रैली को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही सचिवालय के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया था. सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, ताकि प्रदर्शनकारी सचिवालय परिसर में प्रवेश न कर सकें.

उमर सरकार पूरी तरह विफल – सुनील शर्मा

बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है. सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन वादों के आधार पर सत्ता में आई थी, वे अब खोखले साबित हो रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि सरकार को सत्ता संभाले करीब दो साल होने वाले हैं, लेकिन जनता से किए गए किसी भी बड़े वादे को पूरा नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने और गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने जैसे वादे केवल चुनावी घोषणाएं बनकर रह गए हैं. बीजेपी नेता ने कहा कि जनता अब सरकार से जवाब मांग रही है.

रोजगार और बिजली के मुद्दे पर घेरा

प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने बेरोजगारी और बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा. सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अलग है. उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों और आम लोगों को राहत देने के लिए किए गए वादे भी पूरे नहीं हुए हैं. बीजेपी ने कहा कि सरकार को जनता के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और अपने चुनावी वादों को पूरा करना चाहिए.

केंद्र की योजनाओं का किया समर्थन

हालांकि बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार की योजनाएं बेहतर तरीके से संचालित हो रही हैं. उन्होंने दावा किया कि केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने स्तर पर काम करने में असफल रही है.

सियासी टकराव बढ़ने के संकेत

जम्मू सचिवालय घेराव के जरिए बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि वह उमर अब्दुल्ला सरकार को जन मुद्दों पर घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ेगी. वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर लगे आरोपों को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर में सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ती राजनीतिक खींचतान के बीच बीजेपी का यह प्रदर्शन आने वाले समय की सियासी दिशा का संकेत माना जा रहा है.

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