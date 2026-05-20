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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirराहुल गांधी ने PM मोदी को कहा 'गद्दार' तो महबूबा मुफ्ती बोलीं, 'इतना ज्यादा...'

राहुल गांधी ने PM मोदी को कहा 'गद्दार' तो महबूबा मुफ्ती बोलीं, 'इतना ज्यादा...'

Mehbooba Mufti News: पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस मुल्क के अंदर बीजेपी ने जो बीज बोया है, वो बीज अब फल देने लगा है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 20 May 2026 03:27 PM (IST)
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रायबरेली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए 'गद्दार' शब्द का इस्तेमाल किया. इस पर पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारे यहां 2014 के बाद हर इंसान को बीजेपी 'गद्दार' और 'देशद्रोही' बुलाती है. तब तो आप लोग शोर नहीं मचाते हो? यहां गालियां दी जाती हैं, मुसलमानों को धमकाया जाता है. उनके घरों को बुलडोजर से गिराया जाता है.

'राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों?'

महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा, "अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? ये तो जबान बनी है बीजेपी की, हर सेक्युलर इंसान को गद्दार कहना, पाकिस्तान जाओ, अब तो कहते हैं कि ईरान जाओ. मुझे लगता है कि जो बीज इस मुल्क के बीजेपी ने बोया है, वही बीज अब फल दे रहा है और उनको काटने लगा है."

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राहुल गांधी के बयान पर विवाद, बीजेपी का पलटवार

राहुल गांधी के बयान पर विवाद छिड़ गया है. बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को 'गद्दार' कहा. 

राहुल गांधी 'नालायक' नेता हैं- मनजिंदर सिरसा

बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "राहुल गांधी एक नौसिखिया , एक नालायक, एक ऐसा नेता है जिसके पास कोई काबिलियत नहीं है. क्या काबिलियत है, गांधी का नाम चुराया और बपौती समझते हैं कि सरकार हमारी ही होनी चाहिए. हम ही कुर्सी पर बैठे होने चाहिए. ये पीड़ा उनको बर्दाश्त नहीं होती कि दुनिया भर के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको लगता है कि यहां तो मुझे जाना चाहिए था."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 20 May 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi PM Modi JAMMU KASHMIR NEWS MEHBOOBA MUFTI
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