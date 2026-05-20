जम्मू: सरसों तेल की कीमत में 30 रुपये तक का इजाफा, पैनिक बाइंग का असर, व्यापारी क्या बोले?

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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu News: सरसों तेल की कीमत में 30 रुपये तक का इजाफा, पैनिक बाइंग का असर, व्यापारी क्या बोले?

Jammu News: सरसों तेल की कीमत में 30 रुपये तक का इजाफा, पैनिक बाइंग का असर, व्यापारी क्या बोले?

Jammu Edible Oil: पीएम मोदी की खाद्य तेल कम इस्तेमाल करने की अपील का जम्मू में उल्टा असर हुआ है. किल्लत और महंगाई के डर से लोगों ने भारी खरीदारी शुरू कर दी है, जिससे दाम 30 रुपये तक बढ़ गए हैं.

By : अजय बाचलू | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 20 May 2026 09:18 PM (IST)
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दुनिया भर में चल रहे ऊर्जा संकट और महंगाई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई एक अपील का जम्मू में बिल्कुल विपरीत असर देखने को मिला है. पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से खाने के तेल (Edible Oil) का कम इस्तेमाल करने का आग्रह किया था. लेकिन जम्मू में इस अपील के बाद बाजार में अफरातफरी मच गई है. लोग कम इस्तेमाल करने के बजाय किल्लत और महंगाई के खौफ से ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदने लगे हैं.

वैश्विक संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से अनुरोध किया था कि वे अपनी रसोई में खाने के तेल का कम से कम इस्तेमाल करें. प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर लोग ऐसा करते हैं, तो यह देशहित और देशभक्ति की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम होगा.

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तेल व्यापारी को सताने लगा था डर

शुरुआत में इस अपील को सुनकर जम्मू के तेल व्यापारी काफी घबरा गए थे. उन्हें डर सताने लगा था कि प्रधानमंत्री के आह्वान का सीधा असर उनके व्यापार पर पड़ेगा और तेल की बिक्री में भारी गिरावट आ जाएगी. लेकिन, जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट साबित हुई.

व्यापारियों की चिंता हुई दूर, स्टॉक मंगाने की होड़

जम्मू के बड़े तेल व्यापारी सूरज सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद बाजार का माहौल पूरी तरह से बदल गया है. लोगों के अंदर यह खौफ बैठ गया है कि आने वाले दिनों में खाने के तेल की भारी कमी हो सकती है और उन्हें बेतहाशा महंगाई का सामना करना पड़ सकता है. इसी डर (Panic Buying) के कारण लोग अपनी जरूरत से ज्यादा तेल खरीदकर घरों में स्टॉक करने लगे हैं.

सूरज सिंह ने बताया कि अचानक बढ़ी इस भारी डिमांड के कारण जम्मू में सरसों के तेल के दामों में करीब ₹30 प्रति लीटर तक का उछाल आ गया है. दाम बढ़ने के बावजूद लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं. बाजार में तेल की इस अप्रत्याशित मांग को देखते हुए व्यापारियों को अब बाहर से अतिरिक्त स्टॉक मंगवाना पड़ रहा है, ताकि ग्राहकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके.

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Published at : 20 May 2026 09:14 PM (IST)
Tags :
PM Modi Oil Crisis JAMMU KASHMIR NEWS
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