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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजमात-ए-इस्लामी का महबूबा मुफ्ती ने किया बचाव, पाकिस्तान का जिक्र कर क्या बोलीं?

जमात-ए-इस्लामी का महबूबा मुफ्ती ने किया बचाव, पाकिस्तान का जिक्र कर क्या बोलीं?

Jammu Kashmir Politics: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम दौरे के दौरान जम्मू-कश्मीर प्रशासन और सुरक्षाबलों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 19 May 2026 10:49 PM (IST)
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पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर के कुलगाम दौरे के दौरान प्रशासन और सुरक्षाबलों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने पूर्व जमात-ए-इस्लामी प्रमुख के अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों पर एफआईआर (FIR) दर्ज किए जाने की कड़ी आलोचना की.

इसके साथ ही उन्होंने एक चौंकाने वाली घटना का जिक्र करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की, जिसमें कथित तौर पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा एक स्थानीय नागरिक को जंगल में ले जाने के बाद उस पर भालू ने हमला कर दिया था.

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जमात-ए-इस्लामी के शैक्षिक योगदान का किया बचाव

कुलगाम के तारिगाम इलाके में पहुंचीं महबूबा मुफ्ती ने पूर्व अमीर-ए-जमात शेख गुलाम हसन के निधन पर उनके परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने जमात-ए-इस्लामी की सामाजिक और शैक्षिक भूमिका का खुलकर बचाव किया. उन्होंने कहा कि इस संगठन ने जम्मू-कश्मीर में शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है और कई होनहार डॉक्टर व इंजीनियर तैयार कर समाज को दिए हैं.

शोक मनाने वालों पर FIR दर्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण

शेख गुलाम हसन के जनाजे में शामिल हुए लोगों पर दर्ज की गई एफआईआर पर महबूबा ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को सिर्फ अपना दुख और भावनाएं जाहिर करने के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने प्रशासन से अपील की कि अंतिम संस्कार की नमाज (जनाजे) में शामिल होने वाले निर्दोष लोगों को बेवजह परेशान न किया जाए.

RSS पर साधा निशाना

पीडीपी अध्यक्ष ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के हालिया बयानों का हवाला देते हुए केंद्र की नीतियों पर भी निशाना साधा. उन्होंने बातचीत और असहमति के प्रति सरकार के रवैये को विरोधाभासी करार दिया. उन्होंने कहा, "एक तरफ RSS कहता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग यहां अपनी बात रखते हैं, उन्हें दबाया जा रहा है और उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है." महबूबा ने जोर देकर कहा कि राजनीतिक जुड़ाव इस तरह चुनिंदा नहीं होना चाहिए.

युवक पर भालू के हमले का उठाया गंभीर मुद्दा

अपने दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम जिले के नूरबाद निवासी मोहम्मद जहांगीर मलिक से जुड़ी एक गंभीर घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने आरोप लगाया कि 9 राष्ट्रीय राइफल्स (9 RR) के जवान मलिक को उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती एक जंगल और गुफा वाले इलाके में ले गए और वहीं छोड़ दिया, जहां बाद में एक भालू ने उन पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया.

महबूबा ने कुलगाम के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) से इस पूरे मामले की तुरंत जांच करने और सच्चाई सामने लाने की अपील की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के संगीन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. इस दौरे में पीडीपी प्रमुख के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद थे, जो दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.

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Published at : 19 May 2026 10:48 PM (IST)
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PDP JAMMU KASHMIR NEWS Mehbooba Mufti Kulgam
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