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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'कहां हैं कुलदीप कुमार?', AAP का सवाल, जल्द सुनवाई को HC तैयार

'कहां हैं कुलदीप कुमार?', AAP का सवाल, जल्द सुनवाई को HC तैयार

Kuldeep Kumar News: आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक कुलदीप कुमार को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. विधायक को अदालत के सामने पेश करने की मांग की गई है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 18 Aug 2026 04:19 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. अदालत ने  AAP के विधायक कुलदीप कुमार को अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने के आरोप वाली याचिका को मंगलवार (18 अगस्त) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई.

दरअसल, आप के नेता आरोप लगा रहे हैं कि विधायक कुलदीप कुमार को पुलिस उठा ले गई है. सोशल मीडिया पर आप के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि 'कहां हैं विधायक कुलदीप कुमार?'

20 सादे कपड़ों में आए पुलिसकर्मी कुलदीप को कहां ले गए?

सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष मामले को मेशन किया. वकील ने दावा किया कि आज (18 अगस्त) तड़के करीब 20 सादे कपड़ों में आए पुलिसकर्मी कुलदीप कुमार को अपने साथ ले गए. वकील के मुताबिक, कुलदीप कुमार कल से अपने जिले में सफाईकर्मी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शन के दौरान वह मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे. 

विधायक कुलदीप कुमार को कोर्ट के समक्ष पेश करने की मांग

वकील ने कहा कि विधायक के परिवार ने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन अब तक उनकी लोकेशन या उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है. मामले में विधायक को अदालत के समक्ष पेश करने की मांग को लेकर हेबियस कॉर्पस याचिका का जिक्र किया गया है.

हमारे MLA कुलदीप कुमार कहां हैं- अरविंद केजरीवाल

उधर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधायक कुलदीप कुमार को लेकर केंद्र पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे विधायक कुलदीप कुमार कहां हैं? सुबह 4 बजे आपकी दिल्ली पुलिस कुलदीप कुमार को उनके घर से उठा ले गई, CCTV तोड़ दिए और DVR साथ ले गई. आपकी पुलिस कुछ नहीं बता रही.''

ये देश आपकी ऐसी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा- अरविंद केजरीवाल

उन्होंने आगे कहा, ''अगर एक विधायक को बिना किसी जानकारी के बिना किसी कारण इस तरह पुलिस घर से उठा कर ले जा सकती है तो इस देश में आम आदमी बेचारा कहाँ जाए. ये देश आपकी ऐसी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा.''

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Published at : 18 Aug 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Kuldeep Kumar AAP Delhi HC Delhi NEWS
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