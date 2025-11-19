'सभी कश्मीरियों को शक की निगाह से...', दिल्ली ब्लास्ट पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली ब्लास्ट पर राज्य के कनेक्शन निकलने के बाद बड़ा बयान सामने आया है. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद सभी कश्मीरियों को शक की निगा से देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग केंद्र शासित प्रदेश से बाहर यात्रा करने से डरते हैं क्योंकि उन सभी को कुछ लोगों के हिंसक कामों की वजह से संदिग्ध के तौर पर देखा जाता है.

सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य में चल रहे मौजूदा हालातों की वजह से मां-बाप अपने बच्चों को बाहर भेजना पसंद नहीं करते. उमर ने आगे कहा कि जिस तरह हर तरफ से जब हम लोगों को शक की निगाह से देखा जाता है, जब हम लोगों को किसी ओर की वजह से बदनाम करने की कोशिश की जाती है.

उमर अब्दुल्ला ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक कार्यक्रम में कहा, जब हर किसी को कुछ लोगों ने जो किया है, उसके दायरे में लाने का प्रयास किया जाता है, तो यह साफ है कि हमारे लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. सीएम ने आगे कहा कि यह सब कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम लोग क्या करें? यह सच्चाई है.

दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बोले सीएम अब्दुल्ला

दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट को जिक्र करते हुए सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली कार ब्लास्ट में जो भी हुआ उसके लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन धारणा बनाई जा रही है कि इसके लिए हम सभी दोषी हैं और हम सभी इसके जिम्मेदार हैं.

आगे अपनी बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि वह भी राष्ट्रीय राजधानी में जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रेशन वाली अपना गाड़ी ले जाने से पहले दो बार सोचते हैं. उन्होंने आगे कहा कि आज कल तो जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी दिल्ली में ले जाना अपराध की नजर से देखा जा रहा है.

सीएम ने आगे कहा कि जब मेरे साथ ज्यादा सुरक्षाकर्मी नहीं होते तो मैं सोचता हूं कि मुझे अपनी कार निकालनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कोई मुझे रोकेगा और मुझसे पूछेगा कि मैं कहां से हूं और वहां क्यों आया हूं.

बता दें सोमवार (10 नवंबर) को दिल्ली में हुए ब्लास्ट में 15 लोगों की जान चली गई. इस मामले में कई सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है. जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, एनआईए और क्राइम ब्रांच शामिल है.

ब्लास्ट होने के बाद से ही पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के लगभग 500 से ज्यादा लोगों की फरीदाबाद में जांच कर चुकी है. पुलिस ने कड़े सुरक्षा उपायों के तहत अकेले फरीदाबाद में जम्मू-कश्मीर के लोगों की जांच की है.