उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, संदिग्ध गतिविधि दिखते ही सेना ने तुरंत घुसपैठ रोधी कदम उठाए और घुसपैठियों पर प्रभावी गोलीबारी की. इससे घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा.

अधिकारियों ने बताया कि पंजिनारा इलाके की अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों ने पाकिस्तान की ओर से संदिग्ध गतिविधि देखी. इसके बाद तुरंत अलर्ट जारी किया गया और इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी गई.

अधिकारियों ने कहा, "नियंत्रण रेखा पर सतर्क सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे संदिग्ध घुसपैठियों पर प्रभावी गोलीबारी की और उन्हें सीमा पार वापस लौटने पर मजबूर कर दिया."

जंगलों में सघन तलाशी अभियान जारी

घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है. सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीम जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी आतंकी इस तरफ प्रवेश न कर पाए. अधिकारियों के मुताबिक, एहतियात के तौर पर अग्रिम इलाके में तलाशी जारी है और कई स्थानों पर नाइट पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है.

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना संकेत देती है कि सर्दियों से पहले सीमा पार स्थित आतंकवादी लॉन्च पैडों की हलचल बढ़ गई है. कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से आतंकी समूह सर्दियों से पहले कश्मीर में घुसपैठ कराने की कोशिशें तेज कर देते हैं.

एक अधिकारी ने कहा, "हम इलाके में घुसपैठ की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए तैयार हैं क्योंकि सर्दियों की शुरुआत से पहले घुसपैठ की गतिविधियों में वृद्धि की जानकारी मिली है."

किसी के हताहत होने की खबर नहीं

फिलहाल किसी के हताहत होने या किसी सामान के बरामद होने की जानकारी नहीं है. हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इस संभावना से इनकार नहीं कर रहीं कि इलाके में आगे भी मुठभेड़ हो सकती है क्योंकि कई लॉन्च पैड सक्रिय हैं. इसलिए उरी सेक्टर के संवेदनशील इलाकों में चौकसी और गश्त बढ़ा दी गई है.

उरी सेक्टर में यह कार्रवाई इलाके में बढ़ती घुसपैठ की कोशिशों के बीच सुरक्षा बलों की सतर्कता का एक और उदाहरण है. सेना ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार की घुसपैठ को रोकने के लिए वे पूरी तरह तैयार हैं.