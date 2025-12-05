जम्मू एयरपोर्ट से इंडिगो की 11 फ्लाइट्स कैंसिल, वैष्णो देवी के दर्शन करने आए श्रद्धालु परेशान

जम्मू एयरपोर्ट से इंडिगो की 11 फ्लाइट्स कैंसिल होने का सबसे ज्यादा असर श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं पर पड़ा. कटरा से दर्शन करके अपने गंतव्य के लिए जैसे ही ये लोग एयरपोर्ट पहुंचे और इन्हें फ्लाइट कैंसिल होने की खबर मिली तो इन यात्रियों में हड़कंप मच गया.

शुक्रवार (5 दिसंबर) को जम्मू एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की 11 फ्लाइट्स कैंसिल होने पर सैकड़ों पैसेंजर्स को परेशानी हुई और उन्होंने नाराजगी जताई. इन फ्लाइट्स के कैंसिल होने से सबसे ज्यादा परेशानी का सामना दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं को हुआ.

यात्रियों ने काउंटर पर मौजूद स्टाफ से की बहस

जम्मू एयरपोर्ट पर इंडिगो के काउंटर के बाहर सैकड़ों ऐसे यात्री दिखे जो अपनी फ्लाइट कैंसिल होने के बाद काउंटर पर मौजूद इंडिगो स्टाफ से बहस करते दिखे. बहस करने वालों में से अधिकतर श्री माता वैष्णो देवी के यात्री थे. लखनऊ से श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करके लौट रहे यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्हें फ्लाइट कैंसिलेशन की कोई जानकारी नहीं मिली है.

फ्लाइट्स कैंसिल होने पर यात्रियों ने क्या कहा?

एबीपी न्यूज से बात करते हुए इन यात्रियों ने कहा कि वह श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करके अपना सामान लेकर सीधे अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे और यहां उन्हें मीडिया से पता चला कि इंडिगो की सभी उड़ाने रद्द की गई हैं.

यात्रियों ने बताया, "हमें कंपनी की तरफ से फ्लाइट रद्द होने की कोई जानकारी नहीं दी गई. हम श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करके अपनी दिल्ली की फ्लाइट लेने जा रहे थे. जहां से हमें ट्रेन से लखनऊ पहुंचना था और सोमवार (8 दिसंबर) को अपना दफ्तर ज्वाइन करना था. लेकिन अब अचानक फ्लाइट रद्द कर दी गई है और अब हम अब आगे कैसे जाएंगे, यह हमें नहीं पता."

यात्रियों ने लगाए आरोप

वैष्णो देवी से यात्रा करके जम्मू पहुंचे कुछ यात्रियों ने यह भी आरोप लगाए कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद जम्मू से दिल्ली जाने वाली दूसरी फ्लाइट्स के दाम बेहताशा बढ़ गए हैं. हम लखनऊ से चार लोग श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए थे.

यात्रियों का कहना है कि अगर हम अब किसी दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंचते हैं तो हमें करीब एक लाख खर्च करना पड़ेगा. उन्होंने कहा, "अगर हम यह फ्लाइट नहीं लेते तो दिल्ली तक की सभी ट्रेनें फुल हैं और हम अगर होटल में रुकते हैं तो इसका खर्चा कौन देगा."

क्रू की कमी के कारण इंडिगो ने कैंसिल की फ्लाइट्स

गौरतलब है कि क्रू की कमी के कारण इंडिगो ने इस हफ्ते सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं. एयरलाइन ने अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को बताया है कि उसे 10 फरवरी तक नॉर्मल ऑपरेशन्स पर लौटने की उम्मीद है.

जम्मू एयरपोर्ट अथॉरिटीज के मुताबिक, "एयरलाइंस में मौजूदा संकट के कारण जम्मू एयरपोर्ट से इंडिगो की कुल 11 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं." उन्होंने कहा कि बाकी फ्लाइट्स का संचालन सामान्य रूप से चल रहा है. जम्मू से इंडिगो की फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई, इंदौर और बैंगलोर को जोड़ती हैं.