हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब और कहां खेला जाएगा भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20, जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs SA 1st T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मैच 9 दिसंबर को खेला जाएगा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 07 Dec 2025 05:03 PM (IST)
Preferred Sources

टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. टेस्ट सीरीज दक्षिण अफ्रीका ने जीती थी, वहीं वनडे सीरीज टीम इंडिया ने अपने नाम की. अब दोनों टीमें टी20 सीरीज के पांच मैचों में भिड़ेंगी. टी20 सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे. वहीं एडन मार्करम दक्षिण अफ्रीका के कप्तान होंगे. 

टी20 सीरीज में टीम इंडिया एकदम बदली हुई नजर आएगी. स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी टी20 सीरीज का हिस्सा हैं. बुमराह को वनडे सीरीज में रेस्ट दिया गया था. वहीं हार्दिक पांड्या भी इस सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे. शिवम दुबे, जितेश शर्मा और संजू सैमसन भी टी20 सीरीज का हिस्सा हैं.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच की शुरुआत शाम सात बजे से होगी. इस मुकाबले का टॉस शाम साढ़े 6 बजे होगा. 

लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स 

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज भी आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देख सकेंगे. अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आप कमेंट्री सुन सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक टी20 सीरीज के सभी मैच जियोहॉटस्टार पर लाइव देख सकेंगे. 

टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, तिलक वर्मा, अभिषके शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और हर्षित राणा. 

टी20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का स्क्वॉड- एडन मार्करम (कप्तान), रीजा हेंड्रिक्स, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को यानसेन, क्विंटन डिकॉक, ट्रिस्टन स्टब्स, डानोवन फरेरा, ओटनील बार्टमैन, क्वेना मफाका, एनरिक नॉर्टजे, केशव महाराज और लुंगी नगिदी. 

Published at : 07 Dec 2025 05:03 PM (IST)
