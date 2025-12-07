भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी! कहा- 'सलमान खान के साथ...'

लखनऊ में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को धमकी मिली है. अभिनेता के पासअज्ञात नंबर से फोन कॉल आई. कॉल पर अज्ञात व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया. इस धमकी में पवन सिंह को सलमान खान के साथ स्टेज शेयर न करने की हिदायत दी.

पवन सिंह की टीम मामले को लेकर पुलिस को सूचित करेगी. पवन सिंह रविवार (7 दिसंबर) को बिग बॉस के फाइनल में पवन सिंह का परफॉर्मेंस है. बता दें कि बिग बॉस का सेट फिल्मसिटी गोरेगांव में है. ऐसे में पवन सिंह को धमकी भरे कॉल में सलमान खान के साथ मंच न साझा करने के लिए कहा गया है.

बिग बॉस फिनाले की तैयारी में जुटे थे पवन सिंह

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह सलमान खान के शो के फाइनल में परफॉर्म करने की तैयारी में जुटे हुए थे. इस बीच उनके पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक धमकी भरा कॉल आता है. जिसमें उन्हें धमकी दी जाती है. अज्ञात व्यक्ति ने स्पष्ट तौर पर सलमान खान का नाम लेकर उन्हें चेतावनी दी.

इस धमकी भरे कॉल के बाद पवन सिंह की टीम ने पुलिस में सूचना देने की बात कही. कॉल में कहा गया कि अगर सलमान खान के साथ मंच साझा किया तो वह आगे कभी काम नहीं कर पाएंगे.

पवन से मांगी गई मोटी रकम

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पवन सिंह से मोटी रकम भी मांगी गई है. साथ ही पवन सिंह को परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई. पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में सबके चेहते और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं. इन दिनों वह लखनऊ में रह रहे हैं.

इस मामले में पुलिस जांच का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस जांच में सामने आएगा कि यह व्यक्ति कौन है, कहां से है और किस गैंग से जुड़ा हुआ है. फिलहाल अभिनेता की टीम के द्वारा पुलिस को इस मामले से अवगत कराया जा रहा है.