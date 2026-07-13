अब जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग, उद्धव ठाकरे गुट ने भरी हुंकार

जम्मू-कश्मीर को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं. जहां एक ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को दिल्ली में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर जम्मू को अलग पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग भी जोर पकड़ रही है.

इसी क्रम में जम्मू स्टेट मूवमेंट द्वारा आयोजित "संकल्प दिवस" कार्यक्रम में कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भाग लिया, जिसमें शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की जम्मू-कश्मीर इकाई ने भी अपना समर्थन दिया.

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शिवसेना (UBT) ने आंदोलन को दिया खुला समर्थन

कार्यक्रम में शिवसेना (UBT) की जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रमुख मनीष साहनी अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए. उन्होंने कहा कि जम्मू के सम्मान, समान अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई अब जनआंदोलन का रूप ले चुकी है. उनका आरोप था कि वर्षों से जम्मू क्षेत्र के साथ राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर उपेक्षा होती रही है, जिसे अब स्वीकार नहीं किया जाएगा.

20 जुलाई को विशाल जनआंदोलन की तैयारी

जम्मू स्टेट मूवमेंट ने घोषणा की है कि 20 जुलाई को महाराजा हरि सिंह प्रतिमा स्थल से एक विशाल जनआंदोलन निकाला जाएगा. आयोजकों का कहना है कि इस आंदोलन का उद्देश्य जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को मजबूती से उठाना है. इसके लिए विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन भी जुटाया जा रहा है.

युवाओं और सामाजिक संगठनों से जुड़ने की अपील

आंदोलन से जुड़े संगठनों ने युवाओं, छात्रों, व्यापारिक संगठनों, कर्मचारी संगठनों, महिला समूहों, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील की है. उनका कहना है कि यह आंदोलन जम्मू के सम्मान, समान अधिकार और राजनीतिक भविष्य से जुड़ा है, इसे बड़े जनसमर्थन की जरूरत है.

फिलहाल, जम्मू को अलग पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है. 20 जुलाई को प्रस्तावित कार्यक्रम में कितनी भागीदारी होती है और इस मांग को कितना समर्थन मिलता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं.

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