नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सैयद आगा रुहुल्लाह ने जम्मू-कश्मीर के भद्रवाह में एक नागरिक की मौत पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि इस घटना ने लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है और मामले की सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है. रुहुल्लाह ने कहा कि फिलहाल इस घटना को लेकर अलग-अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए.

जारी बयान में सांसद रुहुल्लाह ने कहा कि जांच ऐसी होनी चाहिए जिस पर हर पक्ष भरोसा कर सके. उन्होंने कहा कि जांच का पूरा प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए ताकि लोगों के मन में किसी तरह का संदेह न रहे. उनका कहना है कि अगर जांच में किसी की जिम्मेदारी सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई भी होनी चाहिए.

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जवाबदेही तय करने पर दिया जोर

रुहुल्लाह ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि अगर किसी स्तर पर लापरवाही या गलती हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच के बाद जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. उनका मानना है कि इससे आम लोगों का कानून और प्रशासन पर भरोसा मजबूत होगा.

नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच के जरिए जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और परिवार को न्याय मिलेगा.

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लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील

रुहुल्लाह ने लोगों से अपील की कि वे इस मामले को लेकर शांति और संयम बनाए रखें. उन्होंने कहा कि अफवाहों या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा करने के बजाय जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए. उन्होंने लोगों से कानून की प्रक्रिया पर भरोसा रखने और प्रशासन को निष्पक्ष जांच का मौका देने की भी अपील की.

उनके मुताबिक, पारदर्शी जांच और कानूनी प्रक्रिया का पालन ही इस मामले में सच सामने लाने और लोगों का भरोसा बनाए रखने का सबसे सही तरीका है.