'फोटो खिंचवाने से वापस नहीं मिलेगा राज्य का दर्जा', जंतर-मंतर पर NC के प्रदर्शन पर शिवसेना का तंज
Jammu Kashmir News: मनीष साहनी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को 'महज एक फोटो-ऑप' और 'राजनीतिक पीआर स्टंट' करार दिया है.
- केंद्र की रहस्यमयी चुप्पी पर सवाल, रोडमैप की मांग.
जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी नेशनल कांफ्रेंस (NC) के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को शिव सेना ने महज 'फोटो-ऑप' बताया. शिवसेना ने NC को रैलियों के बजाय सर्वदलीय बैठक बुलाने की नसीयत दे डाली. जम्मू-कश्मीर में शिवसेना (उद्धव गुट) के प्रमुख नेता और प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को 'महज एक फोटो-ऑप' और 'राजनीतिक पीआर स्टंट' करार दिया है.
साहनी ने तंज कसते हुए कहा कि यदि केवल धरना-प्रदर्शन करने और मीडिया के सामने तस्वीरें खिंचवाने से ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना होता, तो पिछले सात वर्षों में जम्मू-कश्मीर को यह अधिकार कब का मिल चुका होता.
शहीद दिवस पर लगी पाबंदियों की महबूबा मुफ्ती ने की निंदा, PDP स्थापना दिवस समारोह में किया बदलाव
मनीष साहनी ने क्या नसीहत दी?
मनीष साहनी ने स्पष्ट किया कि पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करना किसी एक राजनीतिक दल का निजी कार्यक्रम नहीं है. यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर वास्तव में गंभीर है, तो उसे दिल्ली का रुख करने से पहले रैलियां करने के बजाय जम्मू और श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, ताकि सभी को साथ लेकर एक साझा व मजबूत रणनीति तैयार की जा सके.
साहनी ने कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक द्वारा इस प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली से जोड़ने की वकालत पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, "ऐसे विवादास्पद बयान केंद्र सरकार को राज्य का दर्जा टालने का एक नया बहाना सौंप देते हैं." उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जम्मू अब कश्मीर केंद्रित राजनीति और उनके बयानों की राजनीतिक कीमत चुकाने को बिल्कुल तैयार नहीं है.
केंद्र सरकार पर साधा निशाना
केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए साहनी ने कहा कि पूर्ण राज्य के दर्जे पर केंद्र सरकार की रहस्यमयी चुप्पी समझ से परे है. अब जनता खोखले आश्वासनों से थक चुकी है. उसे राज्य का दर्जा बहाल करने की स्पष्ट समयसीमा और एक ठोस रोडमैप चाहिए.
साहनी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जम्मू अब कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं के विवादास्पद एजेंडे का 'पिट्ठू' बनकर नहीं चलेगा. जम्मू के हित, सम्मान और राजनीतिक अधिकार हमारे लिए सर्वोपरि हैं और इनसे कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में होगी CBI की एंट्री? भाई बोले- बिहार सरकार की जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं