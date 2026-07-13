INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'फोटो खिंचवाने से वापस नहीं मिलेगा राज्य का दर्जा', जंतर-मंतर पर NC के प्रदर्शन पर शिवसेना का तंज

'फोटो खिंचवाने से वापस नहीं मिलेगा राज्य का दर्जा', जंतर-मंतर पर NC के प्रदर्शन पर शिवसेना का तंज

Jammu Kashmir News: मनीष साहनी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को 'महज एक फोटो-ऑप' और 'राजनीतिक पीआर स्टंट' करार दिया है.

Written By : अजय बाचलू |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 13 Jul 2026 10:55 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • केंद्र की रहस्यमयी चुप्पी पर सवाल, रोडमैप की मांग.

जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी नेशनल कांफ्रेंस (NC) के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को शिव सेना ने महज 'फोटो-ऑप' बताया. शिवसेना ने NC को रैलियों के बजाय सर्वदलीय बैठक बुलाने की नसीयत दे डाली. जम्मू-कश्मीर में शिवसेना (उद्धव गुट) के प्रमुख नेता और प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को 'महज एक फोटो-ऑप' और 'राजनीतिक पीआर स्टंट' करार दिया है.

साहनी ने तंज कसते हुए कहा कि यदि केवल धरना-प्रदर्शन करने और मीडिया के सामने तस्वीरें खिंचवाने से ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना होता, तो पिछले सात वर्षों में जम्मू-कश्मीर को यह अधिकार कब का मिल चुका होता.

शहीद दिवस पर लगी पाबंदियों की महबूबा मुफ्ती ने की निंदा, PDP स्थापना दिवस समारोह में किया बदलाव

मनीष साहनी ने क्या नसीहत दी?

मनीष साहनी ने स्पष्ट किया कि पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करना किसी एक राजनीतिक दल का निजी कार्यक्रम नहीं है. यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर वास्तव में गंभीर है, तो उसे दिल्ली का रुख करने से पहले रैलियां करने के बजाय जम्मू और श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, ताकि सभी को साथ लेकर एक साझा व मजबूत रणनीति तैयार की जा सके.

साहनी ने कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक द्वारा इस प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली से जोड़ने की वकालत पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, "ऐसे विवादास्पद बयान केंद्र सरकार को राज्य का दर्जा टालने का एक नया बहाना सौंप देते हैं." उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जम्मू अब कश्मीर केंद्रित राजनीति और उनके बयानों की राजनीतिक कीमत चुकाने को बिल्कुल तैयार नहीं है.

केंद्र सरकार पर साधा निशाना

केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए साहनी ने कहा कि पूर्ण राज्य के दर्जे पर केंद्र सरकार की रहस्यमयी चुप्पी समझ से परे है. अब जनता खोखले आश्वासनों से थक चुकी है. उसे राज्य का दर्जा बहाल करने की स्पष्ट समयसीमा और एक ठोस रोडमैप चाहिए.

साहनी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जम्मू अब कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं के विवादास्पद एजेंडे का 'पिट्ठू' बनकर नहीं चलेगा. जम्मू के हित, सम्मान और राजनीतिक अधिकार हमारे लिए सर्वोपरि हैं और इनसे कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में होगी CBI की एंट्री? भाई बोले- बिहार सरकार की जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं

 

और पढ़ें
Published at : 13 Jul 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
National Conference JAMMU KASHMIR SHIVSENA UBT Manish Sahni
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
'फोटो खिंचवाने से वापस नहीं मिलेगा राज्य का दर्जा', जंतर-मंतर पर NC के प्रदर्शन पर शिवसेना का तंज
'फोटो खिंचवाने से वापस नहीं मिलेगा राज्य का दर्जा', जंतर-मंतर पर NC के प्रदर्शन पर शिवसेना का तंज
जम्मू और कश्मीर
शहीद दिवस पर लगी पाबंदियों की महबूबा मुफ्ती ने की निंदा, PDP स्थापना दिवस समारोह में किया बदलाव
शहीद दिवस पर लगी पाबंदियों की महबूबा मुफ्ती ने की निंदा, PDP स्थापना दिवस समारोह में किया बदलाव
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की मदद कर रहे शब्बीर अहमद की मौत, पहाड़ी से गिरा था पत्थर
अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की मदद कर रहे शब्बीर अहमद की मौत, पहाड़ी से गिरा था पत्थर
जम्मू और कश्मीर
स्टेटहुड को लेकर उमर अब्दुल्ला का केंद्र और बीजेपी पर हमला, 'हमारी खामोशी को कमजोरी...'
स्टेटहुड को लेकर उमर अब्दुल्ला का केंद्र और बीजेपी पर हमला, 'हमारी खामोशी को कमजोरी...'
Advertisement

वीडियोज

US Iran War | Crude Oil Price Hike | Hormuz तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल!
US Iran War | America Attack Iran | Trump | Black Out :ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रहार!
Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!
Special Task S2: Amritsar से Kandhar तक..IC-814 हाईजैक की खौफनाक दास्तान Jagwinder Patial के साथ
Iran US War Update: खत्म हुआ मातम..अब ईरान US पर दागेगा एटम बम? | America | IRGC | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 महीने पहले की थी लव मैरिज, नई-नवेली दुल्हन ने की खुदकुशी, सुसाइट नोट में लिखा- मां मुझसे गलती हो गई
4 महीने पहले की थी लव मैरिज, नई-नवेली दुल्हन ने की खुदकुशी, सुसाइट नोट में लिखा- मां मुझसे गलती हो गई
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के नामांकन से पहले JDU नेता का बड़ा बयान, 'BJP के लिए…'
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के नामांकन से पहले JDU नेता का बड़ा बयान, 'BJP के लिए…'
विश्व
मौत से पहले ट्रंप को लिंडसे ने गिनाए 3 काम, रूस का लिया नाम, फोन पर कहा- 'मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे...'
मौत से पहले ट्रंप को लिंडसे ने गिनाए 3 काम, रूस का लिया नाम, फोन पर कहा- 'मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे...'
स्पोर्ट्स
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
विश्व
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
ट्रेंडिंग
सरकारी दफ्तर में अफसरों के सामने महिला ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे
सरकारी दफ्तर में अफसरों के सामने महिला ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे
जनरल नॉलेज
एक ही छत के नीचे सैकड़ों लोगों का आशियाना, चीन के इन डोनट जैसे घरों की बेहद दिलचस्प है कहानी
एक ही छत के नीचे सैकड़ों लोगों का आशियाना, चीन के इन डोनट जैसे घरों की बेहद दिलचस्प है कहानी
ENT LIVE
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
ENT LIVE
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
ENT LIVE
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
ENT LIVE
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Embed widget