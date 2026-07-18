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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirश्रीनगर में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 35.9 डिग्री से तपी वादी, अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट

श्रीनगर में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 35.9 डिग्री से तपी वादी, अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट

Srinagar Weather News: श्रीनगर में इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 35.9°C दर्ज हुआ. मौसम विभाग ने 20-21 जुलाई को भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 18 Jul 2026 08:12 PM (IST)
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श्रीनगर में शनिवार (18 जुलाई) को इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया. शहर का अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे पूरी कश्मीर घाटी भीषण गर्मी की चपेट में रही. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को दिनभर परेशानी का सामना करना पड़ा. दोपहर के समय ज्यादातर लोग घरों के अंदर ही रहे, जबकि बाजारों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम भीड़ देखने को मिली.

पिछले साल इससे भी ज्यादा गर्म रहा था श्रीनगर

हालांकि इस सीजन में 35.9 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान है, लेकिन पिछले साल श्रीनगर में इससे भी ज्यादा गर्मी दर्ज की गई थी. 6 जुलाई 2025 को अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, जबकि 29 जुलाई 2024 को 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था. इसके बावजूद इस बार अचानक बढ़ी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.

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लगातार बढ़ते तापमान का असर रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखाई दे रहा है. गर्मी से राहत पाने के लिए लोग कूलर, पंखे और एयर कंडीशनर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बिजली की खपत बढ़ गई है.

वहीं, पेयजल की मांग में भी इजाफा देखा जा रहा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है.

20 और 21 जुलाई को मौसम बदलने के आसार

मौसम विभाग ने बताया है कि 20 और 21 जुलाई को मौसम पूरी तरह बदल सकता है. विभाग के अनुसार, जम्मू संभाग के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि पूरे कश्मीर में व्यापक स्तर पर मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा अगले 5 दिनों तक 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कई जगहों पर बिजली चमकने की भी आशंका है.

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मौसम विभाग ने कहा है कि वह हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है. लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम से जुड़ी आधिकारिक सलाह का पालन करें और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें. विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.

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Published at : 18 Jul 2026 08:06 PM (IST)
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