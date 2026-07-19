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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में गर्मी की छुट्टियां तीन दिन और बढ़ीं, 22 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल

जम्मू-कश्मीर में गर्मी की छुट्टियां तीन दिन और बढ़ीं, 22 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल

Jammu Kashmir Weather: जो स्कूल पहले 20 जुलाई को खुलने वाले थे, वे अब 22 जुलाई तक बंद रहेंगे और 23 जुलाई से कक्षाएं फिर से शुरू होंगी. बशर्ते सरकार की ओर से कोई और आदेश जारी किया जाए.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 19 Jul 2026 08:22 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर सरकार ने भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को तीन दिन और बढ़ा दिया है. लू और मौसम संबंधी चेतावनी के कारण स्कूल 22 जुलाई तक बंद रहेंगे. भीषण गर्मी और मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए जम्मू और कश्मीर सरकार ने कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन क्षेत्र में सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए चल रही गर्मियों की छुट्टियों को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया है.

इस निर्णय के अनुसार जो स्कूल पहले 20 जुलाई को खुलने वाले थे, वे अब 22 जुलाई तक बंद रहेंगे और 23 जुलाई से कक्षाएं फिर से शुरू होंगी. बशर्ते सरकार की ओर से कोई और आदेश जारी किया जाए. यह निर्णय भीषण गर्मी और मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के मद्देनजर एहतियाती उपाय के रूप में लिया गया है. 

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अधिकारियों ने दी यह जानकारी

अधिकारियों ने कहा कि छात्रों, शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. यह विस्तार घाटी में पिछले कई दिनों से बढ़ते तापमान के बीच आया है, जबकि आईएमडी ने आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और स्थानीय बाढ़ की संभावना भी जताई है.

स्कूल शिक्षा विभाग ने अभिभावकों, छात्रों और स्कूल प्रबंधन को आधिकारिक सलाह का पालन करने और शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के संबंध में आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करने की सलाह दी है. मौसम की स्थिति में बदलाव के कारण यदि आवश्यक हुआ तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे के आदेश जारी किए जाएंगे.

IMD ने जारी किया अलर्ट

इस बीच आईएमडी ने जम्मू-कश्मीर के लिए भी चेतावनी जारी की है. इसमें अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के साथ-साथ अचानक बाढ़, भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका जताई गई है. विभाग ने लोगों को शनिवार रात, रविवार सुबह और 20 से 22 जुलाई के बीच खास सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि इस दौरान मौसम के हालात काफी खराब रहने की उम्मीद है.

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Published at : 19 Jul 2026 08:22 AM (IST)
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Jammu Kashmir Weather WEATHER HEATWAVE JAMMU KASHMIR NEWS
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