जम्मू शहर के रामपुरा-नई बस्ती इलाके में कांग्रेस पार्टी ने एक जोरदार विरोध मार्च निकाला. प्रदर्शनकारियों ने राम मंदिर में चंदा चोरी के खिलाफ नारे लगाए और मांग की कि सभी चोरों का पर्दाफाश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो. इसके साथ ही मांग की कि ट्रस्ट को साधुओं, संतों और शंकराचार्यों को सौंप दिया जाए.

कांग्रेस ने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, राज्य का दर्जा बहाल करने और बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने की भी मांग की.

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प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल

इस रैली में 'जो न हुए राम के, क्या होंगे आवाम के?', 'चंदा चोरों को बेनकाब करो', 'हमारा राज्य, हमारा हक' जैसे नारे लगाए गए. सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के नेता रमन भल्ला ने राम मंदिर में हुई लूट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया. उन्होंने मांग की कि लूट से बचाने के लिए ट्रस्ट को भंग कर संतों, साधुओं और शंकराचार्यों को सौंप दिया जाए और चंदा चोरी की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए. भल्ला ने बीजेपी के शासन में देश में शिक्षा के व्यवसायीकरण को एक गंभीर मुद्दा बताया, जिसके कारण NEET घोटाला हुआ और छात्र आत्महत्या कर रहे हैं.

रमन भल्ला ने कहा- युवाओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इसके लिए किसी की जवाबदेही तय नहीं की है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं दिया है. हम अपने उन युवाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जो निराश हो रहे हैं. उन्होंने बिना किसी देरी के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की और कहा कि कांग्रेस पिछले लगभग दो साल से इसके लिए संघर्ष कर रही है. हमने जंतर-मंतर गए और जम्मू कश्मीर के हर ब्लॉक में आंदोलन शुरू किया.

'चंदा लूट', राज्य का दर्जा और शिक्षा व्यवस्था के लिए संघर्ष रहेगा जारी

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों के मुद्दों, खासकर 'चंदा लूट', राज्य का दर्जा और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसे मुद्दों के लिए सड़कों पर संघर्ष जारी रखेगी. कांग्रेस नेता ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर हुई लूट और देश के करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उनकी आलोचना की. उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक उच्च-स्तरीय जांच हो और उन सभी चोरों का पर्दाफाश किया जाए, जो असल में बीजेपी आरएसएस द्वारा चुने गए 'चौकीदार' थे.

उन्होंने परीक्षा प्रणाली और शिक्षा के व्यवसायीकरण और घोटालों को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की और जवाबदेही तय करने तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की. उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार देने की मांग की. उन्होंने पिछले दो सालों से कांग्रेस पार्टी के राज्य का दर्जा आंदोलन से दूर रहने और चुप रहने के लिए नेशनल कांफ्रेंस पर तंज कसा.

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