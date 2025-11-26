जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की सर्दी, जोजिला सबसे ठंडी जगह, बर्फबारी को लेकर आया अपडेट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. यहां तापमान नए रिकॉर्ड के साथ निचले स्तर पर पहुंच गया है. इस इलाके में लंबे समय से सूखा और कड़ाके की ठंड का मौसम है और अगले दो हफ़्तों में कोई बर्फबारी की उम्मीद नहीं है. जहां श्रीनगर शहर में –3.9°C तापमान दर्ज किया गया, जो अब तक इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी, वहीं जोजिला सबसे ठंडी जगह रही, जहां रात में पारा –16.0°C तक गिर गया.

श्रीनगर में मौसम विभाग के मुताबिक, दिसंबर के पहले हफ़्ते के आखिर तक कोई बड़ी बर्फबारी की उम्मीद नहीं है, इसलिए दक्षिण और उत्तरी कश्मीर के कई जिलों में बर्फीली हवाएं और भी ज्यादा तेज हो जाएंगी.

शोपियां, बारामूला में कितना गिरा तापमान?

कश्मीर घाटी में, शोपियां –6.2°C के साथ सबसे ठंडा रहा, इसके बाद बारामूला का स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान –5.9°C तक गिर गया, और पुलवामा में –5.8°C दर्ज किया गया. मशहूर टूरिस्ट जगहों पर भी तापमान जोरो से नीचे चला गया. पहलगाम में –4.6°C और गुलमर्ग में 0.0°C रहा.

बडगाम, बांदीपोरा और सोनमर्ग में जमा देने वाली ठंड

सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर में, तापमान में तेजी से गिरावट जारी रही है, बडगाम (–4.2°C), बांदीपोरा (–4.2°C), गंदेरबल (–2.8°C), और सोनमर्ग (–3.1°C) सभी में जमा देने वाली ठंड की स्थिति दर्ज की गई. ऊंचाई वाली जगहों पर ठंड रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई, खासकर जोजिला पास पर, जहां तापमान –16.0°C दर्ज किया गया.

हालांकि जम्मू इलाके में हालात सामान्य थे, लेकिन कई इलाकों में पारे में काफी गिरावट देखी गई. बनिहाल में –0.7°C, भद्रवाह में 0.5°C के आसपास, और राजौरी में 2.6°C तक गिर गया. वहीं, जम्मू शहर में कम से कम 8.8°C तापमान दर्ज किया गया.

लद्दाख में भी कड़ाके की ठंड

लद्दाख में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है जहां पूरे प्रदेश में पारा फ़्रीज़िंग टेम्परेचर से काफ़ी नीचे रहा. वही लद्दाख के कारगिल में तापमान –9.0°C, लेह में –8.2°C और नुबरा में –6.8°C तक गिर गया है, जिससे सर्दियों की शुरुआत में ही ठंड बढ़ गई. बुरी खबर यह है कि MeT अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की उम्मीद है और यह गिरावट अभी रिकॉर्ड किए गए मिनिमम तापमान से 3-5 डिग्री कम हो सकती है.