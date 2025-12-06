Indigo संकट के बीच यात्रियों को राहत, जम्मू-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में लगा एक्स्ट्रा AC कोच

देश भर में इंडिगो की लगभग 600 उड़ानें रद्द होने से बने संकट के बीच यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे आगे आया है. रेलवे ने जम्मू-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त AC कोच जोड़ने का निर्णय लिया है, ताकि हवाई यात्रा ठप होने से प्रभावित यात्री आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें. यह सुविधा 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी.

इंडिगो के बड़े पैमाने पर फ्लाइट रद्द होने के चलते हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए हैं. कई यात्रियों को जरूरी यात्राओं के लिए विकल्प नहीं मिल पा रहा था. ऐसे में रेलवे ने राहत देने हुए राजधानी एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12425/12426) में एक अतिरिक्त 3rd AC कोच लगाने की घोषणा की है. इस कोच में 72 नई सीटें उपलब्ध होंगी, जिससे जरूरतमंद यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा की सुविधा मिल सकेगी.

जम्मू डिविजन ने उठाया तुरंत कदम

जम्मू डिविजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने बताया कि रेलवे प्रशासन ने हालात को देखते हुए यह निर्णय तुरंत लिया. उनका कहना है कि फ्लाइट कैंसिलेशन के कारण कई लोग फंस गए थे, इसलिए यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए राजधानी एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़ना जरूरी था.

उन्होंने बताया कि रेलवे कोशिश कर रहा है कि किसी भी यात्री को यात्रा में दिक्कत न आए. यह कदम उसी दिशा में एक बड़ा प्रयास है.

यात्रियों को मिलेगी आसान और सुरक्षित यात्रा

अतिरिक्त AC कोच जुड़ने से उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो फ्लाइट रद्द होने की वजह से समय पर अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पा रहे थे. राजधानी एक्सप्रेस पहले से ही तेज और विश्वसनीय ट्रेन मानी जाती है, ऐसे में हवाई यात्रियों को एक मजबूत विकल्प मिल गया है.

जानकारी कैसे प्राप्त करें?

यात्री अपनी यात्रा से जुड़ी जानकारी के लिए रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल कर सकते हैं. वहीं नजदीकी रेलवे स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं. रेलवे ने अपील की है कि सीट उपलब्धता और यात्रा संबंधी अपडेट समय–समय पर चेक करते रहें.