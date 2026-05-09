हिमाचल प्रदेश: शिमला नगर निगम के डिप्टी कंट्रोलर ने की आत्महत्या, दफ्तर से लिया था हाफ डे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नगर निगम शिमला के डिप्टी कंट्रोलर ने फांसी लगाई.

शुक्रवार को दफ्तर से हाफ डे लेकर घर गए.

पत्नी ने कमरे में फंदे से लटका पाया.

पुलिस मामले की जांच कर रही, सुसाइड नोट नहीं मिला.

शिमला से एक दुखद खबर सामने आ रही है. यहां नगर निगम शिमला में तैनात डिप्टी कंट्रोलर फाइनेंस रामेश्वर शर्मा ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. रामेश्वर पुत्र तुलसी राम निवासी सीमा तहसील चिडगांव जिला शिमला के स्थाई निवासी थे. वर्तमान में वो कसुम्पटी शिमला में रह रहे थे.

रामेश्वर शर्मा की उम्र करीब 45 वर्ष थी और वो डिप्टी कंट्रोलर नगर निगम शिमला में तैनात थे. शुक्रवार (8 मई) को रामेश्वर दफ्तर गए थे, लेकिन दोपहर बाद कार्यालय से अवकाश लेकर घर वापस चले गए. बाद में वह अपने घर में फंदे से लटके मिले. इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जिससे आत्महत्या का केरणों का पता लगाया जा सके.

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दफ्तर से हाफ डे लेकर गए थे घर

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हर रोज की तरह शुक्रवार को भी रामेश्वर नगर निगम कार्यालय गए थे. दोपहर बाद उन्होंने कार्यालय से हाफ डे लिया और गांव जाने की बात कहकर वापस घर चले गए. नगर निगम के एक अधिकारी के अनुसार, रामेश्वर पूरी तरह सामान्य दिखाई दिए. ऐसा नहीं लगा कि उन्हें कोई तनाव है. घर जाने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली. कुछ समय बाद जब उनकी पत्नी कमरे में गई तो रामेश्वर को फंदे पर लटका हुआ देखा और तुरंत उन्हें उपचार के लिए IGMC शिमला ले गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस को मामले की सूचना दी गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस उनके शव को आईजीएससी ले गई है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस द्वारा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है. कर्मी की इस तरह से आत्महत्या करने से नगर निगम शिमला में शोक की लहर दौड़ गई है.

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